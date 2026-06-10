Comienza el proceso participativo para la transformación de Los Caídos en museo memorial

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Monumento a los Caídos ha acogido este miércoles la jornada de presentación pública de las dos propuestas finalistas del Concurso Internacional de Proyectos para la transformación del Monumento a los Caídos en un museo memorial.

El inmueble acoge, desde este mismo miércoles y hasta el 24 de junio, un espacio abierto donde se muestran las principales características de las dos finalistas, 'Harriak Hitz' e 'Itzaletik Argira', para que la ciudadanía pueda realizar sus aportaciones.

Las personas mayores de 16 años empadronadas en Pamplona pueden participar en la Consulta Ciudadana para valorar la transformación del Monumento de los Caídos en un Museo Memorial, hasta el miércoles 24 de junio.

El cuestionario estructurado permite valorar la transformación simbólica del monumento y su adecuación a la memoria democrática; la calidad arquitectónica y funcional como futuro museo memorial; la propuesta urbanística y su relación con el espacio público y el entorno y la coherencia de las propuestas.

Estos cuatro ámbitos, los mismos que han sido utilizados por el jurado del concurso internacional, incluyen preguntas cerradas, para comparar de forma objetiva la valoración de las distintas propuestas, y preguntas abiertas, en las que la ciudadanía podrá expresar opiniones, argumentos y sugerencias.

Las aportaciones recibidas a través de este proceso participativo, junto al dictamen del jurado, servirán como base para incorporar mejoras en las propuestas antes de la elección de la opción definitiva.

LAS DOS PROPUESTAS FINALISTAS

El jurado eligió por unanimidad las dos propuestas finalistas, 'Harriak Hitz' e 'Itzaletik Argira', entre los 21 proyectos presentados al Concurso Internacional de Proyectos para la transformación del denominado Monumento a los Caídos en un museo memorial de denuncia del fascismo y la reurbanización del entorno.

Estas dos propuestas mantienen el cuerpo principal del edificio, aunque con transformaciones en la cúpula y en la base; eliminan la cripta y la escalinata; y ubican la entrada al futuro Museo-Memorial en la misma cota que la nueva plaza reurbanizada y accesible.

La propuesta 'Harriak Hitz', del equipo dirigido por el arquitecto Antonio Vaillo i Daniel y el experto en Historia Contemporánea y Memoria Histórica, Santiago de Navascués Martínez, plantea un diseño más horizontal, con un gran zócalo transversal, a la altura de la cripta, que genera unos recorridos peatonales en la zona de las arquerías. Para la cúpula propone suprimir la linterna y los templetes y propone forrar la cúpula con lajas de la misma piedra que la fachada.

La otra finalista, 'Itzaletik Argira', propuesta de OM ARQ SLP, voilà! estudio y Tesela SL, suprime las arquerías laterales, genera un nuevo volumen acristalado a la altura de la cripta y crea un mirador también acristalado en la base de la cúpula que modifica la perspectiva del edificio.

Se genera así "un cambio perceptible del skyline, logrando una permeabilidad transversal efectiva entre el Ensanche y el barrio de Lezkairu".