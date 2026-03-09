Comienza esta semana el proceso participativo sobre el PEAU de la UPNA, que contempla 400 viviendas, el 50% protegidas

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona inicia esta semana el proceso participativo sobre el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) de la UPNA para dar a conocer a la ciudadanía este futuro desarrollo urbanístico y recoger ideas, sugerencias y aportaciones.

Este PEAU completa la trama urbana al norte de la avenida de Cataluña, con una previsión de ejecución de aproximadamente 400 viviendas, la mitad de ellas protegidas, y con la generación de un corredor fluvial en torno al río Sadar en la actual zona de naves industriales.

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, y la gerente de la Gerencia de Urbano, Pilar Pardo, han explicado las características del PEAU en rueda de prensa.

"Vamos a resolver y a ordenar una zona muy delicada, con mucha trascendencia para la ciudad y para el entorno, para toda la cantidad de gente que viene por aquí y que se encontraba con una situación un poco semiabandonada", ha indicado Abaurrea.

Por su parte, Pardo ha señalado, en respuesta a los medios de comunicación, que aunque "es difícil dar plazos muy ciertos", el calendario previsto es desarrollar este año la planificación, a continuación el proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación, que será "a lo largo del año que viene", y se espera "en 2028 poder comenzar con la urbanización".

El PEAU contará también con un estudio de movilidad, que se coordinará con el plan de movilidad en el que ya se ha comenzado a trabajar con la toma de datos por parte de la UPNA.

En junio de 2025, el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y la UPNA suscribieron un convenio de coordinación urbanística que preveía la modificación del PSIS de la UPNA y la posterior modificación del Plan Municipal de Pamplona, además de un intercambio de parcelas entre el Ayuntamiento y la Universidad Pública.

Estando la modificación de PSIS pendiente de aprobación definitiva, y con el objetivo de "agilizar" los procesos, comienza el proceso de participación previo a la redacción del PEAU que abarca los suelos situados al norte de la avenida de Cataluña y el espacio contiguo al río Sadar.

VIVIENDAS, ESPACIOS PÚBLICOS, COMERCIO LOCAL Y PARQUE FLUVIAL

La zona situada al norte de la avenida de Cataluña tendrá un uso global residencial, de forma que se cree un "frente más urbano", que conecte Arrosadía con Santa María la Real y Lezkairu y "se relacione mejor" con la propia universidad.

La oferta prevista es de aproximadamente 400 nuevas viviendas, con un 50% de ellas protegidas. La nueva ordenación que se proponga debe integrar espacios públicos existentes, como la plaza Xabier Mina o el patio del antiguo colegio José Vila, y "facilitar el dinamismo urbano" con la creación de comercios y servicios en planta baja que acompañen el uso residencial.

Por otra parte, la zona del espacio fluvial contiguo al río Sadar tendrá uso global de zona verde - parque y se integrará en el parque fluvial del Sadar. Se completa de esta forma el corredor fluvial del Sadar, ampliando la zona de esparcimiento del campus universitario al sur del río, eliminando los espacios degradados e incorporando criterios de adaptación al cambio climático.

DOS SESIONES PARTICIPATIVAS

La primera sesión del proceso participativo tendrá lugar este miércoles, 11 de marzo, y abordará las propuestas constructivas que el PEAU recoge en el entorno de la avenida de Cataluña. La sesión está abierta a la ciudadanía y agentes interesados.

A las 17.15 horas, se realizará un paseo inicial a los solares de la avenida de Cataluña para conocer las parcelas en las que se construirá. Posteriormente, de 18 a 20 horas, se presentarán diferentes alternativas de ordenación en el Centro Comunitario Santa María la Real y se hará una matriz de valoración colectiva en base a diferentes temáticas, directamente relacionadas con los objetivos propuestos en el PEAU.

La segunda sesión se desarrollará el lunes 16 de marzo y se centrará en el futuro parque urbano en el entorno del río Sadar. A las 17 horas, se visita la zona y, después, de 18 a 20 horas, en el mismo Centro Comunitario Santa María la Real se debatirán las posibilidades de transformación de ese espacio fluvial y se identificarán los aspectos a incluir que sean más valorados por quienes participen en la sesión, en relación a nuevos usos, valores ecosistémicos, paisaje o conectividad urbana. La sesión está también abierta a la participación de personas y entidades interesadas.

En el proceso participativo "no se trata de elegir una de las tres alternativas que se proponen, sino de reflexionar sobre qué cuestiones atienden mejor a los objetivos que se pretenden, valorar la adecuación de las distintas propuestas de usos, actividades, tipologías residenciales y volumetría e identificar problemáticas y oportunidades de mejora para la futura ordenación".

Finalmente, se busca recoger aportaciones diferenciadas por perfil de personas participantes, con el fin de "enriquecer el proceso de decisión y garantizar su carácter inclusivo". Para ello, del 12 de marzo al 12 de abril se habilitará en la web municipal Decide Pamplona un cuestionario online para aportar ideas y propuestas.

TRES ALTERNATIVAS

La alternativa 1 plantea un cierre de la trama urbana residencial similar al existente mediante edificios que se alinean paralelamente a la avenida de Cataluña, manteniendo la continuidad urbana de manera análoga a las edificaciones en el borde de Lezkairu.

Algunas de las edificaciones se unen en planta baja. La plaza Xabier Mina se prolonga con visuales hacia la UPNA con la separación que generan las dos edificaciones de esta zona, mientras que el siguiente bloque le da un cierre edificado con locales en planta baja, pudiendo ser estos destinados a usos dotacionales.

En el tramo este se habilita un paseo peatonal amplio. El avance de los bloques permite la posibilidad de reurbanizar el patio del colegio José Vila con una nueva plaza. La propuesta recoge un eje peatonal.

Se propone un corredor verde que llegaría desde el parque Alfredo Landa hasta el parque fluvial del río Sadar. La demolición y retirada de las antiguas naves industriales en el entorno del río Sadar consolidaría esa zona como parque fluvial de valor ecológico.

En la alternativa 2 se prevé una franja de espacio verde de amortiguación entre la edificación y la avenida de Cataluña en los tramos oeste y central. Como en la alternativa 1, se busca mantener la permeabilidad de la plaza Xabier Mina hacia la UPNA con la separación de las dos primeras edificaciones y la ausencia de edificación en planta baja.

El eje peatonal se prolonga también en el tramo central y sus locales en planta baja podrían cerrar con edificación el eje dotacional perpendicular que existe.

En esta alternativa, la edificación se retranquea hacia el norte para poder generar un espacio público orientado a sur en forma de balcón o espacio de relación cuyo pavimento tenga un carácter más duro a pesar de la línea vegetal sur.

Finalmente, la última de las edificaciones rompe la alineación paralela al eje de la avenida de Cataluña. Sus locales comerciales en planta baja conforman una nueva plaza de acceso al patio del colegio José Vila. Esta delimitación se ve reforzada al oeste con superficie ajardinada.

En una alternativa 3 se plantea incorporar otras tipologías edificatorias en bloque lineal y el cierre de la plaza Xabier Mina hacia el sur. Además, se propone valorar que la plaza que se puede generar al final de la calle Tajonar sea una plaza con zona verde que dé entrada a las dotaciones, planteando una posible reurbanización y apertura del patio del antiguo colegio José Vila.