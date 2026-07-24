Comienzan las fiestas de Santa Ana en Tudela con el cohete a cargo de la Escuela de Música Fernando Remacha

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha ha lanzado este viernes a las 12 horas el cohete que ha dado inicio a las fiestas de Santa Ana 2026 en Tudela.

Los tudelanos y visitantes han abarrotado la plaza de los Fueros para seguir el inicio de las fiestas con el lanzamiento del cohete desde la Casa del Reloj.

La escuela Fernando Remacha ha sido designada para dar comienzo a las fiestas coincidiendo con el 50º aniversario de este centro educativo y cultural, referente de la formación musical en Tudela y en la Ribera.

Los encargados de prender la mecha del cohete han sido Diego Ramírez Parra, director del centro; Javier Alcaide Madorrán, como representante del alumnado de la Escuela de Música, y Amaia Zubicoa Buñuel, representante del alumnado del Conservatorio.

Los tres se han turnado para pronunciar las siguientes palabras: "Tudelanas, tudelanos, ¡viva la música!, ¡viva Tudela!, ¡viva Navarra!, ¡viva Santa Ana! Felices fiestas", lo que ha sido replicado con 'vivas' desde la plaza y los balcones de la Casa del Reloj, donde se encontraban el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y otras autoridades e invitados.

Tras ello, los representantes de la escuela Fernando Remacha han prendido la mecha del cohete, que ha estallado sobre el cielo de Tudela, y la alegría ha desbordado la plaza de los Fueros y han comenzado oficialmente las fiestas de Santa Ana, con una programación que incluye más de 250 actos entre la programación oficial municipal y las actividades organizadas por las peñas y la hostelería, e incorpora novedades en la ambientación del casco histórico, un nuevo graderío cubierto en el Queiles, más actividades para jóvenes y una "amplia" oferta musical, cultural, taurina y festiva.

Entre las principales novedades de esta edición figura la ampliación de la decoración festiva del casco histórico. La calle Concarera estrenará una decoración aérea inspirada en los tradicionales pañuelos rojos de las fiestas, mientras que la zona del Mercadal se sumará a las alfombras aéreas instaladas el pasado año en Yanguas y Miranda, incorporando nuevos diseños y colores vinculados a la identidad tudelana.

Asimismo, se mantendrá la decoración institucional en edificios municipales y espacios emblemáticos de la ciudad, con las banderas de Tudela, Navarra y España, así como la colección de enseñas de los municipios de la Merindad.

Otro de los cambios más notables es la mejora de las infraestructuras del Paseo del Queiles, que estrenará un nuevo graderío con capacidad para unas 400 personas y una cubierta de escenario de 60 metros cuadrados con protecciones laterales.

La actuación supone una inversión cercana a los 85.000 euros y "permitirá mejorar tanto la calidad de los espectáculos como la comodidad del público".

El Ayuntamiento ha diseñado una programación distribuida por distintos espacios de la ciudad con el objetivo de generar ambiente festivo en barrios y zonas como plaza de los Fueros, Queiles, Herrerías, Mercadal, San Jaime, plaza de la Constitución o Padre Baztán.

Los más pequeños volverán a tener un protagonismo especial en la plaza de la Constitución, donde se desarrollarán actividades acuáticas, juegos, hinchables y animación infantil.

También regresarán propuestas que "cosecharon una gran aceptación" en la pasada edición, como la trashumancia con reses mansas, que este año incorporará actividades finales en la Plaza de Toros, además de los tradicionales toro de fuego y encierrillos.

Como novedad, se celebrará una sesión especial de DJ dirigida a menores en la plaza de la Constitución, destinada a jóvenes que todavía no pueden participar en la Fiesta Joven organizada en el Parque Padre Baztán junto a la Federación de Peñas.

Además, el Ayuntamiento ampliará los almuerzos populares gratuitos, que pasarán de tres a cuatro citas repartidas por diferentes puntos de la ciudad.

La música volverá a ser uno de los grandes pilares de las fiestas. La plaza de los Fueros acogerá algunas de las actuaciones más destacadas de la programación, entre ellas el espectáculo 'This is Michael', considerado "uno de los mejores tributos internacionales a Michael Jackson" y que contará con la participación de Jennifer Batten, guitarrista original del artista estadounidense.

También actuará Mägo de Oz, "una de las bandas más reconocidas del folk rock español", que llega a Tudela tras la publicación de su último trabajo discográfico, así como el grupo Da Igual, que cuenta con una "importante legión de seguidores en la ciudad".

La programación musical se completará con las orquestas Jamaica, Nueva Etapa y Vulcano Show, además de las propuestas previstas en el Paseo del Queiles, donde habrá mariachis, revistas musicales, humor y la actuación del grupo local y ribero Araciel.

A ello se sumarán la programación organizada por las peñas y las iniciativas promovidas por el sector hostelero en espacios como Herrerías, Mercadal, San Jaime y Queiles.

Las fiestas de Santa Ana mantendrán sus principales actos tradicionales y culturales, entre ellos la procesión y los actos religiosos en honor a la patrona, la ofrenda floral, las salidas de gigantes y cabezudos, gaiteros, txistularis, grupos de jotas, homenajes populares y las visitas de las charangas a las residencias.

La programación taurina volverá a ocupar un lugar destacado con una feria que incluirá una novillada, una corrida de rejones y una corrida de toros, además de los tradicionales seis encierros, sueltas de vacas, concurso de recortes, festival de bravura y coloquios taurinos diarios.

Los novillos y toros protagonistas de los festejos mayores serán también los protagonistas de los encierros de los días 25, 26 y 27 de julio.

Asimismo, destaca la colección especial de fuegos artificiales de doble carga prevista para la noche del 25 de julio, que será uno de los grandes espectáculos de esta edición. Las restantes colecciones se celebrarán los días 26, 27, 29 y 30 de julio.