Comienzan este lunes las obras de asfaltado de la bolsa de aparcamiento de la calle Manuel Iribarren en Ermitagaña

Comienzan este lunes las obras de asfaltado de la bolsa de aparcamiento de la calle Manuel Iribarren. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona iniciará este lunes los trabajos de renovación del asfaltado de la bolsa de aparcamiento ubicada en la calle Manuel Iribarren, en el barrio de Ermitagaña. Las obras, que se centrarán en el recrecido del firme existente, se prolongarán durante cuatro días, con el objetivo de poder abrir la zona al tráfico el próximo viernes. El Consistorio invertirá en estos trabajos un total de 84.917 euros.

Las obras comenzarán a primera hora de la mañana con el fresado del firme, que en conjunto presenta un estado deficiente porque la capa de asfalto actual es de poco espesor, pero también por la presencia de raíces a cota muy superficial, que lo han dañado. A todo ello se suman los agentes atmosféricos y la ausencia de actuaciones integrales en los últimos años en esta zona. Ante esta situación, se procederá a fresar el firme y aplicar una nueva capa de asfalto, cuyo grosor variará en función de las zonas.

Así, se alcanzarán los 8 centímetros en la parte central, donde conviven plazas de aparcamiento y arbolado de gran porte. Sin embargo, en la zona de los viales, por donde discurre el tráfico dentro de la bolsa de aparcamiento, se recrecerá el firme existente con 4 centímetros. Y, en las plazas de estacionamiento ubicadas en los laterales, se fresará dos centímetros para poder reasfaltar y terminar en la misma cota que los viales actuales, para no generar escalones innecesarios con el elemento de recogida de agua perimetral, la rígola bajo el bordillo existente.

Además, se actuará en cinco pasos de peatones de la zona. Por un lado, se pavimentarán los que dan acceso y salida a la bolsa; que han sido modificados de forma previa con una intervención de obra civil. Por otro, se crearán dos pasos nuevos en mitad de la bolsa de aparcamiento, dos pasos situados en continuidad, de forma que permitan atravesarla, aprovechando dos zonas de acera avanzada existentes en ese lugar, que también han sido modificados de forma previa con obra civil. Por último, se renovará el paso de peatones que, situado en esta zona, cruza la calle Arcadio María Larraona.

El fresado y asfaltado se llevará a cabo los dos primeros días, dejando para el miércoles y jueves las labores de pintado y señalización. La pintura en los pasos de peatones se hará en dos fases, debido a la necesidad de que esa pintura no se pise en 24 horas.

Las actuaciones no afectarán al servicio de transporte urbano comarcal, si bien condicionará al vecindario y comerciantes del entorno, afectando levemente al tráfico rodado en la zona, entre otras cuestiones porque la bolsa de aparcamiento sí permanecerá cerrada al tráfico y se impedirá el acceso a los garajes situados en la misma. El Ayuntamiento de Pamplona ya ha avisado a las personas afectadas y se han instalado carteles informativos en la bolsa de aparcamiento, recordando la prohibición de aparcar en el lugar.

El objetivo es que la bolsa de aparcamiento quede completamente abierta al tránsito a última hora de la tarde del viernes, aunque se procurará dar acceso a los garajes particulares en cuanto sea posible, ha indicado el Consistorio.