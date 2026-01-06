Comienzan este miércoles las labores de vallado y acopio de materiales y maquinaria para las obras del paseo de Sarasate

Primeras catas de las obras de reurbanización del paseo de Sarasate - EUROPA PRESS

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reurbanización del paseo de Sarasate, en Pamplona, entran este miércoles en una nueva fase. Tras las catas realizadas en el mes de diciembre, esta semana se llevarán a cabo labores de vallado y perimetrado del ámbito de actuación y de acopio de los materiales y de la maquinaria necesarios para el desarrollo de los trabajos previstos.

Los trabajos comenzarán por el extremo oeste, frente al Parlamento de Navarra, para ir avanzando hacia el este, hacia el Palacio de Navarra. A partir del 12 de enero, se irán produciendo afecciones en el entorno de las obras, tanto en la calzada norte como en el vial sur, con su consiguiente repercusión en el transporte urbano comarcal. Durante toda la obra, ha informado el Ayuntamiento, se garantizará el tránsito por las aceras norte y sur para poder acceder a viviendas y establecimientos comerciales, así como aparcamientos vecinales.

En estas primeras semanas, no se prevén afecciones al tránsito peatonal entre el Casco Antiguo y el Segundo Ensanche, a través de calles como Alhóndiga, Vínculo, García Castañón, San Ignacio y como San Miguel, Rincón de San Nicolás y Comedias. Se buscará mantener siempre al menos una zona de paso por el eje central del paseo para facilitar los desplazamientos peatonales, ha añadido el Consistorio.

Las obras de reurbanización del paseo de Sarasate y de sus calles adyacentes cuentan con un presupuesto de 15.071.144,49 euros financiado por el Ayuntamiento de Pamplona y también por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en lo referente a la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento. El plazo de ejecución de los trabajos es de 18 meses.

El Ayuntamiento ha indicado que mantendrá el contacto directo con vecindario y comerciantes a través de la oficina de información y atención al público que se abrirá en la planta baja del número 11 del paseo de Sarasate, a través de un teléfono de contacto para consultas e incidencia y a través de un canal de difusión de WhatsApp en el que se comunicarán asuntos de interés.