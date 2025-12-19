Comienzan los trabajos previos de las obras del tramo entre los túneles de Belate y Almandoz en la N-121A

Los trabajos iniciados. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha iniciado los trabajos previos de las obras de construcción del tramo entre los túneles de Belate y Almandoz, en la duplicación de la N-121-A. La actuación consistirá en el desdoblamiento de la actual calzada entre los puntos kilométricos 31,360 al 32,920 en la N-121-A entre Pamplona y Behobia (Gipuzkoa). Además, incluye la construcción de un viaducto cuya estructura se asentará en seis vanos, y una longitud de 210 metros.

Los trabajos previos están consistiendo en el desbroce de las laderas situadas en la zona del viaducto. Cuando las obras estén concluidas, la inversión habrá alcanzado los 15,9 millones de euros, según ha informado el Gobierno foral.

TRABAJOS PARA EL DESDOBLAMIENTO

El desdoblamiento de la N-121-A en el tramo entre Belate y Almandoz incluye el desmonte por el margen derecho de la actual calzada, "de forma que se consiga el espacio suficiente para la construcción de dos calzadas separadas por una mediana". La nueva calzada, en sentido Behobia, quedará en el margen derecho de la actual, en la parte de desmonte, por lo que la calzada actual quedará habilitada para el sentido sur, hacia Pamplona.

El viaducto planificado en el proyecto se construirá en las proximidades del futuro túnel de Almandoz, cuya boca sur quedará a la derecha del actual túnel. Esta infraestructura permitirá la circulación en sentido norte, ha añadido el Ejecutivo.

Los trabajos de desdoblamiento incluyen la construcción de muros de contención en escollera, así como medidas de refuerzo para la estabilidad de los taludes de desmonte y de protección frente a posibles desprendimientos. También se prevé la reposición de los caminos de acceso al barrio de Mendiola.