El comité de BSH pide "flexibilizar" el plazo para buscar "una alternativa factible" al cierre de la planta

El comité de empresa de BSH en Esquíroz ha llamado a "flexibilizar" el plazo para el inicio del periodo de consultas, que finaliza el 16 de junio, y se mantenga la actividad con el objetivo de encontrar "una alternativa factible industrial" al cierre de la planta, que cuenta con más de 650 trabajadores.

La representación de la plantilla ha organizado este miércoles una marcha desde la planta de electrodomésticos que ha terminado en la Asociación de la Industria de Navarra, en Cordovilla. La movilización ha partido al mediodía desde las instalaciones en Esquíroz, recorriendo las pistas paralelas a la carretera NA-6001 hasta llegar a la sede de la AIN.

La concentración ha tenido lugar frente a esta asociación debido a que su director, José Juste, forma parte de "la interlocución supuestamente con capacidad de decisión que designó BSH-Bosch", ha explicado el presidente del comité de empresa, Juanjo Hermoso de Mendoza, en declaraciones a Europa Press.

Hermoso de Mendoza ha criticado que se "sigue vetando al comité de cualquier foro de diálogo" y ha censurado que, desde la empresa, "cuando formulamos preguntas no estamos recibiendo ningún tipo de respuesta" en cuanto a si se plantea una "reindustrialización total o parcial". "Es una forma de entender las relaciones laborales muy perversa y que no es de una compañía que quiera transmitir responsabilidad social", ha afeado. Este pasado lunes, ha indicado, "volvimos a plantear de manera formal y oficial la creación de ese espacio de diálogo" y a día de hoy "no hemos tenido respuesta".

Ha reivindicado que "se establezca ese espacio de diálogo" para "buscar una alternativa factible industrial" a través de la "flexibilización" del plazo, tras los seis meses de preaviso, que finalizan el 16 de junio y que daría inicio al periodo de consultas. La intención es que haya una "continuidad" en la actividad de la empresa "que nos permita que haya una propuesta industrial que nos dé garantías de futuro a la plantilla".

Juanjo Hermoso de Mendoza ha avanzado que el próximo viernes el comité de empresa mantendrá sendas reuniones con representantes del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Industria, con la presencia del consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo.

A las doce del mediodía se reunirán en el Ministerio con el secretario de Estado de Trabajo; y a las 13.30 horas con el responsable de Programas Industriales del Ministerio de Industria. En ninguno de los casos está confirmada la participación del ministro responsable.

El comité de empresa acude a estos encuentros para "reflejar que hay que pedir responsabilidad a BSH" y para reivindicar "la continuidad de la empresa y nuestro futuro". Hermoso de Mendoza ha destacado que, desde el inicio de las movilizaciones de la plantilla, "ya manifestamos que, además del Gobierno de Navarra, que es la administración más próxima que tenemos, había que buscar la implicación de otras administraciones públicas".

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo foral "entiende que ese espacio de diálogo se debe dar entre empresa y administraciones públicas" y "no podemos por menos que contar con el apoyo del Ministerio de Industria".