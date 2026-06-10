El comité de Cruz Roja Navarra convoca una manifestación el 20 de junio para exigir la "reapertura del diálogo"

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Cruz Roja Navarra (LAB, CCOO y UGT) ha convocado una manifestación el próximo 20 de junio, a las 12 horas, con salida desde la sede de la organización, en protesta por "la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo" y para exigir la "reapertura del diálogo" con la representación de los trabajadores.

En un comunicado, la representación sindical ha criticado que la empresa ha "estado toreando al comité de empresa durante todo el proceso de negociación, primero en los contenidos de un convenio propio y posteriormente en el paso al convenio sectorial".

El comité considera que "en ninguna de las fases ha existido voluntad real de acuerdo por parte de la dirección, que finalmente ha decidido levantarse de la mesa de negociación". Esta situación, a su juicio, genera una "gran incertidumbre" entre las plantillas, "especialmente ante la posibilidad de que la dirección aplique de manera unilateral el convenio sectorial".

Según advierten, esta medida "supondría un cambio sustancial en las condiciones laborales y podría derivar en una doble escala salarial entre los y las trabajadoras".

El comité también critica lo que considera una "contradicción entre la labor social que desarrolla Cruz Roja como ONG y las decisiones adoptadas respecto a su plantilla", y ha acusado a la empresa de "falta de conciencia social".

En este sentido, el comité señala que la organización "predica por el mundo la humanidad y el cuidado, pero abandona y congela las condiciones laborales de sus propias trabajadoras a la mínima que puede".

Asimismo, añade que Cruz Roja formó parte de la patronal que impulsó la impugnación del Convenio Colectivo de Intervención Social de Navarra, "un proceso judicial que finalmente fue resuelto en contra de dicha posición".

La manifestación del 20 de junio pretende "visibilizar esta situación y reclamar la vuelta a la negociación colectiva". El comité asegura que mantendrá las movilizaciones "mientras no se produzcan avances" y reclama a la dirección "menos torear y más negociar".