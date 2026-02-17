El comité de INTIA convoca huelga el 24 de febrero para reclamar "igualdad salarial" para los trabajadores subrogados

Imagen de la concentración de miembros del comité de INTIA - UGT

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de INTIA ha anunciado que el 24 de febrero tendrá lugar la primera jornada de huelga ante "la falta de avances reales" en la negociación para reclamar "igualdad salarial" para los trabajadores subrogados de la empresa pública.

Miembros del comité se han vuelto a concentrar este martes frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra para "defender una reivindicación que es tan sencilla como justa: igualdad salarial" para los trabajadores subrogados de la empresa pública.

"Llevamos meses trasladando propuestas y mostrando nuestra disposición al diálogo, pero seguimos sin un acuerdo que garantice la aplicación de la tabla salarial de la empresa. Nuestra voluntad es negociar y alcanzar una solución justa. Lo que no vamos a aceptar es que esa negociación suponga consolidar una injusticia salarial", han señalado desde UGT y LAB en un comunicado conjunto.

Según han añadido, "las personas trabajadoras subrogadas en enero de 2025 no queremos ser trabajadoras y trabajadores de segunda". "No pedimos privilegios. Pedimos cobrar lo mismo que el resto de nuestras compañeras y compañeros de la empresa. Pedimos que se nos aplique la misma tabla salarial. Ante la falta de avances reales, anunciamos que el próximo 24 de febrero comenzaremos la primera jornada de huelga", han remarcado.

Se trata, según han explicado, de "una decisión meditada, fruto de un conflicto que no se ha resuelto pese a nuestra disposición a alcanzar acuerdos". "Seguimos dispuestas y dispuestos a negociar. Queremos una solución. Pero no aceptaremos desigualdad", han apuntado.