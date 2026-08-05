El comité de Navarrabiomed critica la "precariedad" de la plantilla y reclama un "convenio justo"

Carpa instalada en la Plaza del Castillo para dar a conocer la labor de Navarrabiomed. - LAB

PAMPLONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del centro de investigación biomédica Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, compuesto por nueve delegados de LAB, ha criticado la "precariedad" de los trabjadores de este centro, lo que dificulta "atraer y retener" a investigadores. Han reclamado un "convenio justo" y han pedido que se incluya en los Presupuestos de 2027 "la dotación económica necesaria" para "hacer efectivo" este convenio.

La representación de la plantilla ha instalado este miércoles una carpa en la Plaza del Castillo de Pamplona para dar a conocer a la ciudadanía la labor que desarrolla el centro y destacar la importancia de la investigación para el sistema sanitario y para el conjunto de la sociedad. Se han colocado paneles informativos y se han organizado actividades divulgativas; también se han realizado juegos dirigidos al público infantil "para acercarles la ciencia y mostrarles la importancia de la investigación como herramienta para mejorar la salud y el bienestar de la población".

En declaraciones a los medios de comunicación, Beatriz Orduña, presidenta del comité de empresa de Navarrabiomed, ha criticado que "llevamos 40 años trabajando en investigación y todavía no tenemos un convenio justo". "Llevamos tres años luchando por este convenio, hemos llegado ya a un acuerdo y lo único que hace falta es voluntad política", ha afirmado, para explicar que "la ley de la ciencia estatal avala que todos los centros de investigación tienen que igualar sus salarios al Sistema Nacional de Salud".

Así, ha reivindicado "un convenio justo" y ha insistido en que "lo que hace falta es voluntad política para que nos metan en Presupuestos de este año" para "tener un salario justo y poder aprobar el convenio". Ha explicado que la ley nacional de Ciencia "es obligatoria" pero los Presupuestos de Navarra "no tienen el mecanismo para aplicarla"; por lo que "hay que tener voluntad política para buscar ese mecanismo y que se nos pueda aplicar". Por ello, desde el comité se ha reclamado que las cuentas del año que viene recojan "la dotación económica necesaria para hacer efectivo el futuro convenio colectivo".

Orduña ha lamentado que "tenemos unos sueldos precarios" que hace que "no somos capaces de atraer y retener" a los investigadores. Además, "mucha parte de nuestro presupuesto va por proyectos que tienen una finalización muy corta y son investigadores que los tenemos durante muy poco tiempo". Como ejemplo, ha indicado que un técnico de laboratorio por proyectos en Navarrabiomed "cobra unos 15.000 euros menos al año" que un técnico de laboratorio del Sistema Navarro de Salud.

Beatriz Orduña ha reclamado que se apueste en investigación y que esto se refleje en los Presupuestos de Navarra para 2027. Ha señalado que el centro cuenta actualmente con unos 160 trabajadores; un número que va en aumento "porque tenemos proyectos; en el momento que se acaban los proyectos esa cantidad de gente baja" porque "no somos capaces ni de darles un sueldo digno ni de retenerlos. Se nos van a otros centros que dan un salario más acorde a la labor que realizan"

Ha resaltado que Navarrabiomed es un centro que realiza investigación básica y clínica, con proyectos en materia de cáncer, cardiopatías o medicina genómica, entre otros: "con lo cual revierte directamente en el paciente".

El comité de empresa ha defendido que tener unas condiciones laborales "estables, justas y adaptadas a la realidad de la investigación permitiría retener y atraer talento, evitar la fuga de profesionales altamente cualificados y reforzar la capacidad investigadora" de Navarrabiomed.

Asimismo, ha resaltado que tener una investigación biomédica pública "sólida repercute directamente en la calidad del sistema sanitario, al impulsar avances en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades". Así, ha destacado que "garantizar unas condiciones laborales dignas para el personas investigador y técnico supone también una apuesta por fortalecer el sistema público de salud y la capacidad científica de Navarra".

Por ello, ha exigido que "se reconozca la singularidad del sector y se garanticen unas condiciones laborales acordes con la alta cualificación, la responsabilidad y el compromiso de las y los profesionales que día a día trabajan para avanzar en la ciencia y fortalecer la salud pública".