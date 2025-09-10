El comité de TCC advierte con "endurecer" sus movilizaciones y no descarta volver a la huelga indefinida

Dice que no ha sometido a votación la última propuesta por ser "prácticamente idéntica" a la rechazada en julio

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de TCC Moventis, adjudicataria del servicio de transporte urbano comarcal, ha advertido con "endurecer" sus movilizaciones, tras retomar este martes los paros parciales, si no se producen "avances" en las negociaciones y no descarta volver a convocar una huelga indefinida como la realizada en la primera quincena del mes de julio.

En una rueda de prensa, la portavoz del comité, Laura Molina, ha explicado que la próxima semana continuarán los paros parciales, esta vez el lunes, miércoles y viernes, tras lo cual "iremos evaluando el porcentaje de seguimiento y el sentir de la plantilla, llegando incluso a que podamos ir a la huelga indefinida" en caso de que "no haya un interés real" por parte de las empresa y las instituciones.

Según ha explicado, el paro parcial de este martes tuvo un seguimiento del 93% en las líneas fijas y del 45% en las de refuerzo. Unos datos que demuestran, ha remarcado, que "la plantilla sigue unida y que la empresa ha utilizado al personal eventual para hacer estos refuerzos".

Ha recordado que, en el referéndum realizado el 1 de julio, el 78% de la plantilla respaldó continuar con la huelga. En cuanto a la propuesta presentada en la mediación en el Tribunal Laboral -"propiciada por el comité" para "generar otro espacio de diálogo"-, ha explicado que la representación sindical rechazó "por unanimidad" la última propuesta y decidió no someterla a votación por ser "prácticamente idéntica" a la que "la plantilla ya había rechazado" el 4 de julio. "La plantilla decidió el inicio de esta huelga y decidirá también su final y este comité no va a negar una votación siempre que haya motivos para ello", ha subrayado.

Molina ha destacado que las reivindicaciones del comité no son solo una "apuesta económica" sino que tienen "un contenido social y de equidad dentro de la plantilla" como son "jornadas regulares y descansos adecuados", un "control real de la jornada laboral" o "mejoras en los cuadrantes de trabajo". Asimismo, ha indicado que la última propuesta planteaba "0,7 euros a la hora como plus de nocturnidad a partir de la doce de la noche" y subir a 9 euros el día festivo cuando ahora es 7,20.

Por otro lado, ha llamado al Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, "que tienen una responsabilidad en este conflicto", a "mediar para conseguir un espacio de diálogo real". De la misma manera, ha instado a la empresa a celebrar una reunión la semana que viene "para acercar posturas" con el objetivo de "terminar este conflicto y que vuelva la paz social".

Por otro lado, ha censurado que "se tenga que hablar de la colocación de baños en pleno siglo XXI". "En 50 años hemos tenido que ir a hacer nuestras necesidades donde y cuando se podía", ha criticado.

Laura Molina ha asegurado que, desde la ciudadanía, perciben un "respaldo total" a sus movilizaciones, lo que "nos da mucha moral y nos empuja a seguir".