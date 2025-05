El comité de TCC no hará paros en junio para facilitar la negociación pero advierte con una huelga indefinida en julio

Trabajadores del servicio de transporte urbano comarcal se han manifestado este sábado en Pamplona para exigir un "convenio digno"

PAMPLONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de TCC, adjudicataria del servicio de transporte urbano comarcal, no convocará paros parciales durante el mes de junio para "dar un margen" a la negociación de un nuevo convenio con la empresa. No obstante, de no producirse avances, advierten con iniciar una huelga indefinida a partir de julio.

Así lo ha anunciado a los medios de comunicación el presidente del comité de empresa, Alberto Longás, antes del inicio de una manifestación para reivindicar un "convenio digno" para los trabajadores del transporte urbano. La movilización, que coincide con el paro parcial convocado este sábado en el servicio desde las 13.50 horas y hasta el inicio del servicio nocturno, ha partido pasadas las 18.00 horas desde la cuesta de Labrit. Abría la marcha una pancarta con el lema 'Por un convenio digno. Moventis TCC borrokan (Moventis TCC en lucha)'.

Antonio Longás ha señalado que "estamos en un momento de parón, no ha habido avances de momento, ni con Mancomunidad ni con la empresa". Ha explicado que el comité ha cambiado el modelo de paro, que hasta ahora se realizaba entre semana, y ahora se realizarán este sábado y el próximo 31 de mayo. Al respecto, ha considerado que el paro de este sábado "ha ido bien".

Tal y como ha avanzado, de cara a junio "en principio hemos hecho una asamblea de trabajadores y la intención es no convocar ningún día de paros, dar un margen de un mes para avanzar en las negociaciones y poder llegar a julio con un convenio ya firmado". No obstante, ha advertido que "si llegase el 1 de julio y no tuviéramos ese convenio firmado, vamos a ir a paro indefinido". Por ello, ha instado a la empresa y la Mancomunidad a que "se den prisa en llamarnos para intentar avanzar cuanto antes y a la espera".

Longás ha señalado que "la empresa lo que nos viene diciendo es que su política es no sentarse a negociar mientras haya paros convocados". Así pues, se ha decidido que no haya paros en junio "para que ya no haya excusa y se sienten". Ha opinado que un mes es "margen suficiente" para alcanzar un acuerdo. En este sentido, ha indicado que "sabemos que Mancomunidad y la empresa sí que han tenido reuniones la semana pasada" así que "creemos que algo se intentará mover".

El presidente del comité de empresa ha pedido disculpas a la ciudadanía porque "llevamos ya tres meses -de paros- y no ha habido ningún avance y entendemos que es una molestia". Ha pedido "comprensión" y ha afirmado que "no nos quedaba otra". Además, ha considerado que los usuarios del transporte urbano comarcal "ya ven cómo está últimamente el servicio, cómo están los mantenimientos, cómo están los autobuses".