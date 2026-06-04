Compañeros de la Policía Foral arropan a las familias de los cinco agentes fallecidos

El jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta, acude al tanatorio a apoyar a las familias de los cinco agentes fallecidos en accidente. - Europa Press

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, miembros de otros cuerpos policiales y amigos han acudido este jueves al tanatorio San Alberto de Pamplona para trasladar su pésame y apoyo a las familias de los cinco policías forales que fallecieron el miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar (Guipúzcoa).

Los agentes se desplazaban a Iurreta a participar en una jornada de trabajo con la Ertzaintza. Los fallecidos, que pertenecían a la División de Intervención, son Fermín Sola Barrena 'Mintxo' , Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domíngue Villar y Miguel Antonio D'Entremont Jiménez.

Desde primera hora de la mañana patrullas de la Policía Foral se han desplegado en las inmediaciones del tanatorio, adonde han ido llegando familiares y amigos de los fallecidos.

También ha acudido un equipo de intervención de la Policía Nacional, que ha trasladado su apoyo a los policías forales y ha depositado una corona de flores.

Además, se ha ido sucediendo la llegada de compañeros de los agentes fallecidos, amigos y familiares.

Entre las personas que han acudido al tanatorio se encontraba el jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta, que ha destacado a los medios de comunicación que los agentes fallecidos eran "muy queridos por toda la organización". "Las unidades de intervención, que es donde habían desarrollado en su mayor parte la carrera profesional, están especialmente tocadas", ha explicado.

Está previsto que el funeral por los cinco agentes se celebre este viernes a las 19 horas en la Catedral de Pamplona. Además, el Gobierno de Navarra organizará también un acto de despedida.