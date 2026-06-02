El Complejo Deportivo Aranzadi, preparado para la próxima temporada de verano, tras renovar el pavimento de las piscinas

Visita a las piscinas de Aranzadi. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las playas que rodean las piscinas exteriores del Complejo Deportivo Aranzadi lucen ya su nuevo pavimento de cara a la apertura de la temporada de verano a mediados del mes de junio. El Ayuntamiento de Pamplona ha invertido 710.000 euros en la reforma completa de esas playas que utilizarán miles de personas durante los próximos tres meses al acercarse a la piscina o al salir de ella.

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha visitado este martes el Complejo Deportivo Aranzadi para ver in situ los trabajos realizados, que han consistido en la reforma de la totalidad de las playas exteriores de las piscinas, incluyendo el picado y reconstrucción completa desde el rebosadero de las mismas, para poder dar continuidad a las impermeabilizaciones. Se han pavimentado las playas y los pediluvios con baldosas antideslizantes. Para resolver los problemas de evacuación de agua se ha colocado una nueva canaleta de recogida.

Se ha aprovechado también para rehacer de nuevo el sistema de saneamiento y la fontanería afectados en el ámbito de actuación. Se ha ejecutado una nueva red de saneamiento horizontal, con la colocación de tuberías de colectores y arquetas. En el límite con la zona verde y la zona de playas exteriores, se ha sustituido la rejilla metálica por un canal de drenaje de plástico. Los trabajos los ha llevado a cabo la empresa Construcciones Lacunza durante los dos últimos meses, con el objetivo de llegar al inicio de la temporada estival con la zona ya reformada.

Esta mejora en las playas exteriores se suma a la reforma integral del edificio de vestuarios, finalizada el pasado mes de mayo, y que también visitó la Comisión de Presidencia. Con una inversión de 570.000 euros, se han realizado labores de reparación y mantenimiento de la estructura del edificio, el más antiguo del complejo, además de renovar completamente el interior, sustituyendo equipamiento y revestimientos del suelo, paredes y techos e incluyendo también las zonas comunes del edificio.