La compraventa de viviendas aumenta un 21,6% en noviembre en Navarra

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en el mes de noviembre alcanza un total de 665 operaciones, lo que supone un aumento del 21,6% respecto al mismo mes del año anterior y un ascenso del 1,4% con respecto al mes precedente, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

El 91,3% de las viviendas transmitidas por compraventa son libres y respecto al mismo mes del año anterior aumentan un 20,2%. La compraventa de viviendas protegidas aumenta un 38,1% en el último año.

El 69,2% de las viviendas en estas compraventas son usadas y en términos anuales se registra un ascenso del 7,7%. La compraventa de viviendas nuevas aumenta un 70,8% respecto al mismo mes de 2024.

En el conjunto nacional, el número de viviendas transmitidas por compraventa aumenta un 7,8% en términos anuales.

En total, en noviembre se han inscrito un total de 3.228 fincas en los registros de propiedad de la Comunidad foral, un 7,5% más que hace un año. Las fincas rústicas disminuyen un 9,9% y las fincas urbanas aumentan un 15,8%. En el total de España, el número de fincas transmitidas inscritas es de 200.881, lo que supone un 6,4% más que en el mismo mes de 2024.

El 82,9% de las compraventas registradas en noviembre en Navarra corresponden a fincas urbanas y el 17,1% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 57,8% son compraventas de viviendas. En términos anuales, la compraventa de fincas urbanas aumenta un 10,6% y la de fincas rústicas aumenta un 15,5%. En términos mensuales la compraventa de fincas urbanas disminuye un 16,8% y la de fincas rústicas cae un 25,4%.