La compraventa de viviendas en Navarra aumenta en junio un 22,6% interanual

Archivo - Imagen de archivo de un bloque de viviendas- - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en el mes de junio alcanzó un total de 715 operaciones, lo que supone un aumento del 22,6% en términos anuales y un aumento del 27,2% con respecto al mes anterior, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

El 82,7% de las viviendas transmitidas por compraventa son libres y respecto al mismo mes del año anterior aumentan un 9,4%. La compraventa de viviendas protegidas aumenta un 188,4% en el último año.

Según el estado de las viviendas objeto de compraventa, el 62,9% son usadas y en términos anuales se registra un descenso del 2,6%. La compraventa de viviendas nuevas aumenta un 119% respecto al mismo mes de 2025.

En cuanto al total de fincas, en el mes de junio se inscribieron un total de 3.314 fincas en los registros de propiedad de la Comunidad foral, un 8,3% menos que hace un año; las fincas rústicas disminuyen un 33% y las fincas urbanas aumentan un 7,7%.

El 81,4% de las compraventas registradas en junio corresponden a fincas urbanas y el 18,6% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 60,9% son compraventas de viviendas. En términos anuales la compraventa de fincas urbanas aumenta un 11,8% y la de fincas rústicas disminuye un 28,1%. En términos mensuales la compraventa de fincas urbanas aumenta un 9,5% y la de fincas rústicas disminuye un -0,7%.

En el conjunto de España, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad en junio es de 206.138, lo que supone un 7% más que en junio de 2025. En términos anuales, el número de compraventas aumenta un 4,2%. En términos anuales, el número de viviendas transmitidas por compraventa aumenta un 1,6%.