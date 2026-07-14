La compraventa de viviendas en Navarra mejora en mayo, pero continúa en tasas negativas con una caída del 14%

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Navarra en mayo ha descendido un 14,1% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 7,29% a nivel nacional), hasta un total de 562 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 14,98 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en mayo en Navarra, 481 se realizaron sobre viviendas libres y 81 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 162 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 400 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En mayo se realizaron un total de 1.156 operaciones sobre viviendas. Además de las 562 compraventas, 361 fueron herencias, 35 donaciones y 0 permutas.

En total, durante mayo se transmitieron en Navarra 2.118 fincas urbanas a través de 1.073 compraventas, 652 herencias, 56 donaciones, 3 permutas y 334 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 940 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 515 herencias, 271 compraventas, 32 donaciones, 7 permutas y 115 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió un 2,64% en Extremadura y un 2,17% en Andalucía mientras que descendió en el resto de comunidades, con Cantabria (-28,63%), Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%), a la cabeza del retroceso.