Una concentración en Pamplona muestra su apoyo al Sahara con motivo del 50 aniversario de la proclamación de la RASD

Concentración en Pamplona en conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la RASD. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se ha concentrado este sábado en Pamplona para mostrar su apoyo al pueblo saharahui con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

La movilización ha tenido lugar a las cinco de la tarde en la Plaza del Castillo de Pamplona donde los asistentes han lucido varias banderas de la RASD. Además, se ha desplegado una pancarta con el lema 'Sahara libre. Autodeterminazioa'. Entre los asistentes se encontraban los parlamentarios Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin), Isabel Aramburu (Geroa Bai) e Irati Jiménez (EH Bildu), los tres integrantes del Intergrupo del Parlamento de Navarra Paz y Libertad para el pueblo saharaui.

En declaraciones a los medios de comunicación, José Ochoa, presidente de la Asociación Navarra de Amigos del Sahara (ANARASD), ha lamentado que, medio siglo después, "se ha evolucionado muy poco y carencias todas". "Hasta ahora estaban comiendo cada tres días y ahora todavía es peor. Se ha recortado mucho la ayuda", ha advertido. Una situación que afecta a entre 170.000 y 200.000 personas.

Una semana después de que Pamplona acogiera la XXIX Conferencia de los Intergrupos parlamentarios Paz y libertad para el Pueblo del Sahara Occidental, en la que se aprobó una declaración que respaldaba respalda el proceso político liderado por Naciones Unidas "para alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación", Ochoa ha destacado el apoyo de los grupos políticos navarros.

Según ha explicado, "parlamentarios y -concejales- del ayuntamiento -de Pamplona-, han estado en los campamentos de refugiados y han venido muy motivados por ver la realidad" que se vive en el Sahara: "Ahora nos apoyan en todo".

"NAVARRA ES MUY SOLIDARIA CON EL PUEBLO SAHARAUI"

Ochoa ha destacado que "Navarra es muy solidaria con el pueblo saharaui"; de hecho se encuentran "en plena campaña para acoger a niños saharahuis" los meses de julio y agosto, en el marco del programa 'Vacaciones en Paz'. En este sentido, ha destacado que todavía les faltan 15 familias "para completar el cupo que tenemos".

Ochoa ha resaltado la importancia de este programa porque los niños y niñas acogidos "cogen fuerza para pasar el resto del año" y "puede comer todos los días". "Se ha hecho un estudio y desde que se hace el proyecto 'Vacaciones en Paz' ha descendido la mortalidad infantil en un 80%", ha resaltado.

"Vienen muy contentos y se van más contentos, aunque parezca mentira", ha destacado el presidente de ANARASD. "Son niños que tienen su familia allá, sus padres, sus hermanos. Y cuando ya falta una semana para irse, empiezan a tachar en el calendario los días que les queda para irse. Y luego, cuando se montan en el autobús para ir al aeropuerto, las únicas que lloran son las familias, pero a los niños no", ha señalado.