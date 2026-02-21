Los Intergrupos parlamentarios respaldan el proceso de la ONU para una "solución justa y duradera" en el Sahara

Participantes en la XXIX Conferencia de los Intergrupos parlamentarios 'Paz y libertad en el Sáhara'. - MIGUEL OSES - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La XXIX Conferencia de los Intergrupos parlamentarios Paz y libertad para el Pueblo del Sahara Occidental, que se ha celebrado este viernes y sábado en el Parlamento de Navarra, ha aprobado una declaración por la que "renueva el firme compromiso con el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, en el marco del Derecho Internacional" y respalda "el proceso político liderado por Naciones Unidas para alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable".

La Conferencia, que reúne a representantes de los parlamentos autonómicos, ha reiterado su desacuerdo con el "cambio de posicionamiento" del Gobierno de España respecto al Sahara Occidental y ha reafirmado el reconocimiento del Frente Polisario como "único y legítimo representante del pueblo saharaui, tal y como se reconoce internacionalmente".

En su declaración, los Intergrupos han censurado "la ilegalidad de la presencia marroquí en el Sahara Occidental" y han exigido "el cese de la ocupación", así como "el respeto efectivo al derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro". Asimismo, subrayan que el territorio "mantiene su estatus de Territorio No Autónomo sometido al Derecho Internacional" y recuerdan la consideración de España como "potencia administradora de iure", conforme a resoluciones judiciales.

El documento final de la Conferencia respalda "el proceso político liderado por Naciones Unidas para alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación", e insta a que la MINURSO amplíe su mandato para "incluir la vigilancia, promoción y protección de los Derechos Humanos". Además, solicita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el nombramiento de un Relator específico para el Sahara Occidental.

En materia de Derechos Humanos, se exige la "liberación inmediata de los presos políticos saharauis -entre ellos los de Gdeim Izik- y el fin de las vulneraciones sistemáticas en los territorios ocupados". A ese respecto, la Conferencia subraya la importancia de las misiones parlamentarias de observación y se compromete a continuarlas durante 2026.

Del mismo modo, se rechaza cualquier acuerdo económico o comercial que "menoscabe el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui" y se rechaza "el expolio de los recursos naturales del territorio". En este sentido, se insiste en la necesidad de que cualquier negociación "se realice directamente con el Frente Polisario, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

La Declaración de Navarra destaca, a su vez, la relevancia de la cooperación internacional y el apoyo humanitario a la población refugiada en los campamentos de Tinduf y a la ciudadanía saharaui en los territorios ocupados, motivo por el que emplaza a las instituciones españolas a "incrementar la ayuda y avanzar en el reconocimiento diplomático del Frente Polisario".

Por otra parte, la Conferencia pone en valor el papel de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, el "trabajo constante" de entidades y colectivos sociales comprometidos con la causa saharaui y el "impacto solidario" de programas como 'Vacaciones en Paz' o 'Proyecto Madrasa'.

La Declaración de Navarra será remitida a Naciones Unidas, a instituciones europeas y españolas, así como a las autoridades implicadas, "ratificando el compromiso político e institucional con una solución basada en la legalidad internacional y el respeto a los Derechos Humanos".

Previamente, con anterioridad a la aprobación de la declaración final de la Conferencia, se han celebrado dos sesiones de trabajo. La primera, a cargo de Salamu Amudi Bachri, representante de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara (FEDISSAH), Inés Miranda, presidenta de la Asociación Internacional de juristas por el Sahara (IAJUWS) y Maite Isla, presidenta de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D.

En la segunda sesión se han abordado las conclusiones de la EUCOCO 2025 y se ha acordado que la XXX Conferencia de Intergrupos Parlamentarios se celebre en 2027 en Canarias.

A la XXIX Conferencia de los Intergrupos parlamentarios Paz y libertad en el Sahara han asistido representantes de diez cámaras autonómicas: Parlamento de Navarra, Parlamento de Cantabria, Parlamento de las Illes Balears, Parlamento de la Rioja, Parlamento de Catalunya, Junta General del Principado de Asturias, Parlamento de Canarias, Asamblea de Madrid, Parlamento de Galicia y Parlamento Vasco.

El Intergrupo del Parlamento de Navarra Paz y Libertad para el pueblo saharaui - Bakea eta Askatasuna Saharan está coordinado por Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) e integrado, además, por Pedro González (UPN), Ibai Crespo (PSN), Irati Jiménez (EH Bildu), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Irene Royo (PPN) y Emilio Jiménez (Grupo Mixto - Vox).