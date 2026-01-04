Una concentración en Pamplona rechaza la "agresión imperialista" de EEUU en Venezuela y exige "respeto" a su soberanía

Concentración el protesta por la intervención militar de EEUU en Venezuela. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este domingo en la Plaza Consistorial de Pamplona, convocados por la plataforma Hegoak, para mostrar su repulsa por la "agresión imperialista" de Estados Unidos en Venezuela y el "secuestro ilegal" de Nicolás Maduro, y para exigir "respeto" a la soberanía del país.

La movilización ha tenido lugar a las 12.30 horas. Varios representantes políticos y sindicales navarros han portado una pancarta con el lema 'Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Venezuelar herriarekin bat' (No a la agresión imperialista. Independencia de Venezuela. Unidad con el pueblo venezolano). También se han coreado consignas como 'Yankis kanpora. Venezuela aurrera' (Fuera yankis. Adelante Venzuela), 'Fuera yankis de América Latina' o 'Maduro askatu' (Libertad para Maduro).

Entre los presentes se encontraban la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal; el coordinador de IUN y portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán; el concejal de esta coalición en el Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón; y la coordinadora autonómica de Podemos en Navarra, Neniques Roldán. Por parte de sindicatos estaban los representantes de UGT, CCOO, LAB y ELA en la Comunidad foral, Lorenzo Ríos, Josema Romeo, Imanol Karrera e Imanol Pascual, respectivamente.

Representantes de la plataforma Hegoak han leído, en castellano y euskera, un comunicado en el que han advertido de la "extrema gravedad" de los hechos producidos en Venezuela: "Por primera vez, el ejército de Estados Unidos ha atacado territorio venezolano, provocando víctimas entre la población civil", mientras que su presidente, Nicolás Maduro, "ha sido secuestrado y sacado del país a la fuerza junto a su esposa". "Estos hechos son totalmente desproporcionados y no respetan en absoluto el derecho internacional ni la Carta de las Naciones Unidas", han censurado.

La plataforma ha reivindicado "la soberanía de todos los pueblos y personas del mundo como un principio imprescindible". "Nadie puede tomar decisiones sobre el pueblo venezolano: eso corresponde única y exclusivamente al propio pueblo venezolano y a nadie más", ha subrayado.

Desde Hegoak han criticado que, desde que Donald Trump asumió el cargo "estamos asistiendo a la imposición de una estrategia neocolonial contra los pueblos del mundo; una estrategia basada en intervenciones, amenazas, chantajes y ataques militares, con un impacto especialmente grave en Palestina, América Latina y el Caribe".

Una postura, han asegurado, "ligada a los intereses de las multinacionales que conforman la administración estadounidense, comprometidas con una estrategia agresiva de dominación económica, presiones políticas y la amenaza del uso de la fuerza militar". "La actualización de la 'Doctrina Monroe', acompañada de un preocupante discurso belicista, pretende normalizar la agresión y el chantaje en la relación entre Washington y la región", han rechazado.

Por otro lado, han considerado "absolutamente inaceptable" el "secuestro" de Maduro y su esposa; algo que, subrayan, "no contribuye en absoluto a resolver la situación". "Es imprescindible que Maduro sea liberado y regrese a Venezuela para poder encauzar la situación", han demandado.

Asimismo, han expresado su solidaridad con el pueblo venezolano y han exigido "el respeto a su autodeterminación, sus instituciones, su soberanía y su integridad territorial". "Los ataques militares contra el país suponen una grave amenaza para la construcción de la paz y la estabilidad en América Latina y en el mundo", han advertido desde Hegoak, para reclamar a la comunidad internacional que "denuncie estas agresiones y adopte medidas contundentes".