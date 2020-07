Una concentración reclama en Pamplona el traslado de las personas presas a sus lugares de arraigo

PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 personas han participado este sábado en Pamplona en una concentración, convocada por la dinámica #SOSPresoakCovid19, integrada por Salhaketa, Etxerat, Altsasuko Gurasoak y Sare Herritar, en la que se ha reclamado el traslado de las personas presas a sus lugares de arraigo familiar.

El acto ha tenido lugar a las 12.30 horas en la Plaza del Castillo de Pamplona. Varias personas se han colocado alrededor de una gran lona desplegada en el suelo con el número 184, correspondiente a los navarros encarcelados en prisiones fuera de la Comunidad foral. Cada persona portaba un cartel con mensajes como 'Fin del alejamiento', 'Cumplimiento de los terceros grados en casa' o 'Recuperación de todas las actividades en prisión'. Entre los asistentes se encontraba la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz.

Tras una performance sobre la lona, en la que se han ido colocando nombres de personas presas, se ha leído un comunicado en el que se ha reclamado a los gobiernos español y navarro implementar medidas en las cárceles para "garantizar, entre otros, el derecho a la salud y a la dignidad de las personas presas" a raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19 y que "se pongan manos a la obra y acuerden y adopten las medidas que venimos exigiendo de forma urgente", entre ellas "el traslado de todas las personas presas a las cárceles de donde tienen su arraigo familiar o social".

En declaraciones a los medios de comunicación, Libertad Francés, coordinadora de Salhaketa, ha explicado que la situación de los presos alejados de sus lugares de origen "se repite en todas las comunidades del Estado español y afecta a más de 8.000 personas presas más otras más de 5.000 personas que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) no tiene determinado su lugar de origen o de arraigo".

Ha criticado que "a pesar de que en la calle ya nos encontramos en fase de nueva normalidad, en las cárceles esta situación aún no ha llegado". "De hecho la instrucción de la Secretaría General para regular esta nueva normalidad no salió hasta la semana pasada y a día de hoy no se ha implementado", ha reprochado. Por ello, ha reivindicado que "el desconfinamiento en las cárceles se tiene que hacer igual que en las calles" y ha demandado "dar pasos y poner fechas para que finalice esta vulneración de derechos".

En este sentido, ha señalado que la instrucción de la SGIP "deja al arbitrio de los centros penitenciarios ir implementando las medidas", lo que ha considerado "muy poco concreto y muy peligroso porque puede permitir que la situación se alargue por más tiempo del estrictamente necesario".