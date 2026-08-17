Concluye GinkGo, el proyecto de prevención del aislamiento de personas mayores en el que ha participado la UPNA

Archivo - Concluye GINKGO, el proyecto europeo de prevención del aislamiento social de las personas mayores en el que ha participado la UPNA. - UPNA - Archivo

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA), a través de un equipo integrado por investigadores del departamento de Trabajo Social y Sociología y del departamento de Ciencias de la Salud, ha participado durante los tres últimos años en el proyecto europeo GinkGo, desarrollado junto con otras entidades de España, Francia e Italia.

El proyecto, financiado por el programa Erasmus +, ha tenido como objetivo contribuir a la prevención del aislamiento social de las personas mayores mediante el desarrollo de diferentes recursos dirigidos a alumnado, profesionales, y otros perfiles. Además de la UPNA, en Navarra ha participado también en el proyecto la Mancomunidad de Servicios Sociales de Bortziriak.

Como resultado del proyecto, se han elaborado diversos materiales que pueden encontrarse en acceso abierto y que pueden resultar de interés para su utilización en actividades docentes y divulgativas, que constan de un programa de formación, una guía práctica y una serie de relatos fotográficos y entrevistas en vídeo que protagonizan las personas mayores con las que se ha trabajado. En concreto, el programa de formación modular ofrece un recorrido formativo orientado a comprender y abordar el aislamiento social de las personas mayores desde una perspectiva integral. A partir de un marco conceptual común, se desarrollan 8 módulos formativos y 2 talleres que profundizan en las principales temáticas relacionadas con la prevención e intervención frente al aislamiento social.

Por su parte, la guía práctica con acciones temáticas y herramientas reúne un conjunto de recursos aplicables a la práctica profesional para la intervención frente al aislamiento social. Incluye 31 fichas de acción que recogen iniciativas, proyectos y servicios de interés organizados en distintas áreas temáticas, así como dos herramientas específicas para sensibilizar sobre esta problemática y facilitar el contacto con personas mayores en situación de aislamiento social.

RELATOS FOTOGRÁFICOS Y ENTREVISTAS EN VÍDEO

Los relatos fotográficos sobre el aislamiento de las personas mayores recogen nueve historias que abordan experiencias de aislamiento y estrategias de prevención, utilizando la fotografía como herramienta de aprendizaje activo y de reflexión sobre la realidad social. Las entrevistas en vídeo, por su parte, muestran testimonios de personas mayores y profesionales. Se presentan diferentes entrevistas que permiten conocer tres experiencias innovadoras desarrolladas en los territorios participantes: la Jubiloteca de Bortziriak (Navarra), la iniciativa de cohousing Gurekin (Francia) y el proyecto Sollievo (Italia), centrado en el servicio de respiro para el entorno familiar mediante atención domiciliaria.

Como explica el equipo investigador, próximamente estos materiales estarán disponibles como Recursos Educativos en Abierto (REA) en el Repositorio Institucional Académica-e de la UPNA. "Uno de los objetivos del proyecto es favorecer la transferencia y el aprovechamiento de los resultados obtenidos, por lo que animamos a consultar estos materiales y a utilizarlos libremente en aquellos contextos docentes en los que puedan resultar de utilidad", apuntan.