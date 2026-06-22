Los concursos aumentan un 26,3% en el primer trimestre del año en los juzgados de Navarra

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PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de concursos presentados en los juzgados de lo Mercantil de Navarra ascendió un 26,3% en el primer trimestre del año. Así, en los tres primeros meses se han instado 192 concursos frente a los 152 del mismo periodo del año anterior.

Estos y otros datos están contenidos en el informe sobre los 'Efectos de la crisis en los órganos judiciales' del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que recoge que el número de concursos presentados por personas físicas no empresarias en el primer trimestre de 2026 en Navarra se elevó a 156, lo que supone un aumento del 21,9% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se interpusieron 128.

Respecto a los concursos de personas jurídicas, durante el primer trimestre se instaron 17, 4 menos que en los mismos meses del año anterior, cuando se registraron 21.

Por otra parte, los concursos incoados por personas naturales empresarias aumentaron, puesto que entre enero y marzo se contabilizaron 19, 16 más que en el mismo trimestre de 2025, cuando se constataron 3.

Asimismo, en este primer trimestre descendieron los procedimientos abiertos por ejecuciones hipotecarias un 29,7%, puesto que se incoaron 26 frente a 37 en el mismo periodo del año anterior.

El estudio estadístico recoge, asimismo, que el número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias (desahucios) se desplomó a 2, 6 menos que en el mismo trimestre de 2025, cuando se llevaron a cabo 8.

El número de desahucios practicados a consecuencia del impago del alquiler de locales comerciales descendió un 42,4% en Navarra en el primer trimestre del año.

Entre enero y marzo, se llevaron a cabo 19 lanzamientos a consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) frente a los 33 registrados en el mismo periodo del año anterior.

LOS PROCEDIMIENTOS MONITORIOS DESCIENDEN UN 44,1%

Según este informe, en los tribunales de instancia navarros se ha producido una reducción del 44,1% de los monitorios, procedimientos que sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En total, en el primer trimestre de 2026 se han instado 2.103 monitorios frente a los 3.762 registrados entre enero y marzo de 2025.

Por otra parte, el número de demandas por despidos presentadas en el primer trimestre del pasado año se situó en 295 frente a las 327 registradas en el trimestre anterior comparado, lo que determina un descenso del 9,8%.

De igual forma, los tribunales de instancia de lo Social contabilizaron entre enero y marzo 305 reclamaciones de cantidad, frente a las 357 planteadas en el mismo periodo del año anterior, esto es, una disminución del 14,6%.

La ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la ley de enjuiciamiento Civil.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el primer trimestre de 2026, no se inició procedimiento alguno.