Condenado a 22 meses de prisión por maltrato físico y psíquico a su esposa y dos hijos

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 22 meses de prisión a un acusado que maltrató física y psíquicamente a su esposa y sus dos hijos.

Según recoge la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, el procesado, natural de Pamplona, no podrá comunicarse ni acercarse a su mujer, de la que está en trámites de separación, ni a sus hijos a menos de 300 metros durante cuatro años, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

El inculpado y la denunciante, que convivían desde hacía más de 20 años, residían en una localidad de la merindad de Pamplona. Durante ese tiempo, "debido al carácter voluble y agresivo del encausado y la nula consideración que tenía con relación a su esposa", era frecuente que se dirigiera a ella con expresiones insultantes y vejatorias.

Este comportamiento se agravó con el paso del tiempo, de modo que sumió a su mujer "en una situación de miedo y angustia, temiendo la misma cualquier reacción de su esposo ante cualquier cosa que hiciera que le pudiera molestar".

Asimismo, según reza la resolución judicial, este trato agresivo también lo evidenciaba hacia sus hijos, especialmente sobre su hija, a la que insultaba, propinaba empujones y alguna bofetada e, incluso, llegó a cogerle del cuello. A su hijo también le abofeteó en alguna ocasión por las notas.

"Esta agresividad del encausado, que también se dirigía contra sus hijos en forma de gritos, reproches y empujones o golpes", llevó a la esposa "a una situación extrema", que dio lugar en enero de 2023 a un intento autolítico por parte de la mujer, según se recoge en la sentencia.

A finales de junio de 2023, cuando la madre fue dada de alta y regresó al domicilio familiar, se inició una nueva discusión, en la que el procesado volvió a insultarla. La hija avisó a la Guardia Civil. Desde ese día, el inculpado abandonó la vivienda y los trámites de separación siguieron adelante.

Los hechos declarados probados de conformidad entre las partes son constitutivos de un delito de violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la violencia de género y doméstica.

La Sección Segunda de la Audiencia, con la anuencia de las acusaciones y la defensa, ha acordado la suspensión durante 2 años de la pena impuesta a condición de que el condenado realice cuantos actos sean precisos para hacer frente a la responsabilidad civil, cumpla con las prohibiciones de acercamiento y comunicación y participe en un programa formativo de igualdad de trato y no discriminación.