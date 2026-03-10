Condenado a 6 años y 9 meses de prisión por agredir sexualmente a una sobrina de 12 años de su expareja

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 6 años y 9 meses de prisión, como autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración, a un hombre que mantuvo relaciones sexuales con una sobrina de 12 años de su expareja en una localidad de la comarca de Pamplona.

Según recoge la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, el procesado, natural de Ecuador, actualmente de 30 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la denunciante a menos de 500 metros durante 16 años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 8.

En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 21.000 euros por el daño moral, una cantidad que el encausado ya había consignado cinco días antes del juicio, señalado para el 13 de diciembre pasado, motivo por el cual en la determinación de la pena de prisión se ha apreciado la atenuante de reparación del daño como cualificada.

El acusado conoció a la menor cuando la madre de ésta vino a España desde un país centroamericano. El hombre había mantenido una relación sentimental con la tía de la víctima que terminó en torno a septiembre u octubre de 2023. En aquel entonces, la menor tenía 12 años y él, 28.

La resolución judicial recoge que el inculpado se puso en contacto con ella por WhatsApp. Comenzaron a hablar y, posteriormente, a citarse. Iniciaron "una relación" en la que el procesado comenzó a desplazarse desde Pamplona hasta la localidad en la que ella residía.

Cuando la madre salía a trabajar en el turno de noche y sus hermanos y cuñadas se encontraban durmiendo en el domicilio, el encausado recogía a la menor en su furgoneta y la llevaba "a lugares apartados y oscuros", en donde mantenían las relaciones sexuales.

La madre de la víctima y sus familiares descubrieron lo que ocurría la noche 26 de noviembre del citado año, cuando, alarmados por su ausencia, la estaban buscando por la localidad. Entonces, llegó el acusado en su vehículo junto con la menor.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima está recibiendo apoyo psicológico en un centro de salud mental juvenil.

En su acuerdo, el Ministerio Fiscal, que inicialmente solicitaba 15 años de prisión, la acusación particular y la defensa calificaron los hechos como constitutivos de un delito continuado de agresión sexual con penetración vaginal y bucal en concurso de leyes con un delito continuado de agresión sexual sin penetración, y pactaron una condena de 6 años y 9 meses.