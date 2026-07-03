Condenado a 4 años y 9 meses de prisión un conductor que llevaba drogas y huyó de la policía en Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 4 años y 9 meses de prisión a un conductor que, al percatarse de la existencia de un control de seguridad ciudadana, no solo no se detuvo, sino que huyó a gran velocidad realizando maniobras peligrosas por diversas calles de Pamplona. Llevaba en el coche 78,18 gr de anfetamina, 2,46 gr de éxtasis y 0,52 gr de cannabis.

El copiloto, que cuando se detuvo el vehículo huyó a pie, arrojó en un aparcamiento próximo una bolsa blanca que contenía las mencionadas sustancias. Por ello, ha sido condenado a 3 años y 3 meses de prisión.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y las defensas, son constitutivos respecto del conductor de cinco delitos: conducción temeraria (9 meses de prisión), negativa a practicar las pruebas de detección de sustancias estupefacientes (6 meses), atentado a agente de la autoridad (6 meses), tráfico de drogas de las que producen grave daño a la salud (3 años) y lesiones leves (240 euros de multa).

Por su parte, el copiloto ha aceptado las penas propuestas por los delitos de tráfico de estupefacientes (3 años) y resistencia a la autoridad (3 meses). A ambos acusados se les ha apreciado en la comisión de todos sus delitos la circunstancia atenuante de toxicomanía.

Sobre las 19.15 horas del 2 de octubre de 2025, cuando el inculpado conducía por la rotonda de la calle Fernando Remacha, al percatarse de la presencia de un control de la Policía Foral, incrementó la velocidad y desobedeció las señales de los agentes, que tuvieron que apartarse para evitar ser atropellados.

Los policías comenzaron la persecución del turismo, que en su huida llevó a cabo "maniobras peligrosas" y generó "un gran riesgo en la zona, con peligro de colisión con otros vehículos", ya que obligó a otros conductores "a realizar maniobras evasivas".

Una vez interceptado el coche, su conductor intentó zafarse de los agentes mediante "codazos y golpes". Se resistió y forcejeó con un policía, que procedió a su detención. Este agente sufrió lesiones, por las que será indemnizado con 2.900 euros (2.000 por las secuelas y 900 por las lesiones).

Una vez detenido, el procesado se negó a realizar una segunda prueba de detección de drogas. En la primera había arrojado un resultado positivo en cannabis, cocaína, anfetamina y metanfetaminas. Presentaba, según reza la sentencia, síntomas de conducir bajo la influencia de sustancias, así como una actitud agresiva e insultante hacia los policías.

Por su parte, el copiloto huyó del vehículo con los citados estupefacientes que tiró en un parking próximo. Según se considera probado, los agentes que le persiguieron le ordenaron en numerosas ocasiones que se detuviera, pero el coacusado hizo caso omiso y persistió en la fuga.

En el momento de la comisión de estos hechos, agrega la resolución judicial, ambos condenados tenían afectadas levemente sus facultades cognitivas y volitivas por el consumo de drogas.

La Audiencia ha acordado la suspensión de las penas de prisión impuestas al copiloto procesado a condición de que no delinca en 3 años y continúe el tratamiento de deshabituación iniciado.