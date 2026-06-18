Un conductor menor de edad provoca un accidente en el que resultan heridos otros dos jóvenes en Cadreita

Imagen del suceso - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad está siendo investigado por conducir sin haber obtenido nunca el permiso y provocar un accidente en el que han resultado heridos otros dos jóvenes, también menores de edad, en el paraje conocido como 'Entredoscaminos', en Cadreita.

Según han informado desde Policía Foral, el aviso del accidente, que consistió en una salida de vía y posterior vuelco, se recibió a las 0.10 horas. El conductor perdió el control del vehículo y se salió de la calzada, volcando posteriormente. Los tres ocupantes del vehículo eran menores de edad, y dos de ellos resultaron heridos leves.

Patrullas de Tráfico de la comisaría ribera atendieron el siniestro en un primer momento, y el Grupo de Atestados Tudela realiza las pertinentes diligencias para su traslado a la Fiscalía de Menores y para investigar al conductor del turismo por no haber obtenido nunca el permiso de conducir.