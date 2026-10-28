La confianza empresarial sobre la actividad industrial de Navarra asciende en septiembre

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La confianza empresarial sobre la actividad de la industria en Navarra, medida a través del Indicador del Clima Industrial (ICI) mejora en septiembre respecto al mes anterior, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra.

En España y Unión Europea, el clima industrial muestra signos de recuperación tanto España como en la Unión Europea durante este mes.

La capacidad productiva actual en septiembre se sitúa en el 81%, superior al 79% estimado en el trimestre anterior y un punto más que hace un año.

El repunte reflejado en la rama Material de transporte junto al crecimiento de la Industria agroalimentaria y la rama Productos metálicos logra compensar la caída de la Industria química y el descenso de las ramas Madera y muebles, Papel e impresión y Minerales y metales. El resto de ramas muestran un perfil de estabilidad.

Las empresas que fabrican bienes de consumo y especialmente las que se dedican a la manufactura de bienes de inversión mejoran su percepción con respecto a agosto. Las empresas que producen bienes intermedios muestran las opiniones menos favorables.

Las pequeñas y grandes empresas presentan opiniones más optimistas, mientras que las medianas empresas muestran un menor dinamismo respecto al mes anterior.