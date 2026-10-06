El consejero Aierdi acompaña en Fruit Attraction a una veintena de empresas navarras

El consejero Aierdi junto a los representantes de las empresas navarras que muestran su producto estos días en Madrid. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, José María Aierdi, ha acompañado este martes a la veintena de empresas navarras que están presentes en la feria internacional Fruit Attraction 2026, una de las principales citas hortofrutícolas europeas, que se celebra del 6 al 8 de octubre en IFEMA Madrid y que supone un escaparate ante más de 120.000 profesionales que pasan por este evento.

Un total de 19 compañías navarras, a la que se suma INTIA como acompañamiento, se han dado cita en Fruitt Attraction, entre empresas de producción, transformación y distribución de frutas y hortalizas frescas, así como firmas de industria auxiliar, de tecnología aplicada al sector o centros de investigación varietal o productiva.

Ocho de estas empresas se presentan agrupadas en el stand bajo la marca Reyno Gourmet para "reforzar la proyección internacional de un producto de gran arraigo, innovación y alta calidad, principales elementos diferenciales de la huerta de Navarra, entre los que destacan la alcachofa, endivia, brócoli o coliflor, entre una gran diversidad de producción tradicional o ecológica".

Durante la visita institucional, Aierdi ha destacado que "Navarra cuenta con un sector hortofrutícola sólido, diversificado y estratégico para nuestra economía rural, capaz de combinar tradición, innovación y un modelo de producción sostenible para competir a primer nivel en los mercados nacionales e internacionales".

PROXIMIDAD Y COMPLICIDAD ENTRE TODOS LOS AGENTES DE LA CADENA

El consejero ha destacado, asimismo, que "la principal fortaleza de Navarra se basa en un modelo de proximidad y estrecha complicidad que existe entre personas agricultoras, cooperativas, industria agroalimentaria, centros tecnológicos y la propia Administración, que permite transformar nuestra producción, generar valor añadido y empleo y proyectar nuestros productos de alta calidad con una creciente capacidad exportadora".

Fruit Attraction está considerada una de las principales ferias mundiales del sector de frutas y hortalizas, con la participación prevista de más de 2.500 empresas expositoras y más de 120.000 profesionales procedentes de 150 países. En este contexto, las empresas navarras aprovechan la feria para "fortalecer relaciones comerciales, abrir nuevos mercados y dar a conocer sus productos ante compradores y distribuidores de todo el mundo", ha indicado el Ejecutivo.

La horticultura y la fruticultura forman parte de uno de los sectores más relevantes del sistema agroalimentario navarro. Según ha recordado el consejero Aierdi, el tejido empresarial del sector primario está formado por más de 1.300 empresas instaladas en Navarra, que representan en su conjunto el 6,5% del PIB regional, y cuenta con importantes fortalezas diferenciales como la tradición cooperativa, el apoyo de centros tecnológicos y de investigación, la innovación aplicada al campo y la adaptación progresiva al cambio climático.

RELACIÓN DE 19 FIRMAS NAVARRAS

El stand de Navarra agrupado bajo el sello Reyno Gourmet reúne este año a las empresas Endinava, Agrícola San Blas, Agorreta, Sola Onions, Gumendi, Frutas y Hortalizas de Fontellas, Castel Ruiz y Cebollas Marchite. Su oferta refleja la diversidad de la producción navarra, desde la cebolla, el brócoli, la coliflor o la alcachofa hasta frutas y hortalizas ecológicas, con una presencia destacada de empresas comprometidas con modelos de producción sostenibles.

La presencia navarra en Fruit Attraction se completa con los expositores de tres compañías de referencia del sector agroalimentario en la Comunidad foral como Florette, El Huertico/Herbetec y Planasa, así como otras empresas de industria auxiliar, I+D o equipamientos agrarios como Timac Agro, Garay Agro, LEV2050, Mula, Ekinsa, Dumatic Systems y AIT o el centro tecnológico CNTA.

CALIDAD DIFERENCIADA, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

La participación navarra en Fruit Attraction pone el acento en valores como la calidad diferenciada, la sostenibilidad y la innovación. El espacio institucional incluye showcookings y degustaciones dirigidos a profesionales, así como la promoción de figuras de calidad vinculadas al territorio, como la IGP Alcachofa de Tudela, la IGP Espárrago de Navarra o la DOP Piquillo de Lodosa.

Durante la jornada, el consejero Aierdi ha subrayado también los principales retos a los que se enfrenta el sector, entre ellos la adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, el relevo generacional, la disponibilidad de mano de obra y la necesidad de seguir avanzando en prácticas de agricultura regenerativa. "Frente a estos desafíos, Navarra dispone de un ecosistema agroalimentario dinámico, innovador y comprometido con la sostenibilidad que le permite consolidarse como un referente europeo en producción hortofrutícola de calidad", ha señalado.