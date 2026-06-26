El consejero Chivite espera aprobar el PSIS de Etxabakoitx en septiembre y que las obras empiecen en unos dos años

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, junto a un mapa que muestra el proyecto de PSIS de Etxabakoitx. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha esperado poder llevar el PSIS de Etxabakoitx a la Comisión de Ordenación del Territorio el próximo mes de septiembre para su aprobación definitiva y que las obras puedan iniciarse en un periodo de unos dos años.

Así lo ha señalado antes de participar en la sesión del Consejo de Dirección del Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona. Una reunión en la que "vamos a aprobar asuntos muy importantes y relevantes" como "los estatutos que vienen desde el 2007". También se van a hacer "los encargos de lo que serían los proyectos de urbanización y reparcelación".

De la misma manera, se va a incluir a Barañáin "como miembro de pleno derecho dentro del PSIS, con lo cual ya quedarán definitivamente los ayuntamientos afectados: Pamplona, Cizur Mayor, Cendea de Cizur y Barañáin".

Otra cuestión que se va a aprobar en este encuentro es la modificación de los términos municipales afectados por este proyecto. Chivite ha destacado la importancia de esta medida para "evitar lo que ha pasado en Erripagaña". "Hay que recordar que este PSIS ya está aprobado desde el 2015 y que los términos municipales no coinciden para nada con el desarrollo urbanístico", ha indicado.

Así, lo que se busca es que "el desarrollo urbanístico sea coincidente al final con los términos municipales para que todo el tema de servicios y la pertenencia de los ciudadanos esté bien clara desde su aprobación". Según ha detallado, en la alteración de los términos municipales, una parte se ampliará para que pertenezca a Barañáin y "el resto se queda en el municipio de Pamplona". "Lo que hacen los ayuntamientos es retrotraer sus límites para que al final ya quede toda la población distribuida entre Barañáin y Pamplona", ha apuntado.

Óscar Chivite ha recordado, además, que "este proyecto ya ha sufrido dos exposiciones públicas" y "lleva varios años trabajándose". Así, ha esperado que "para septiembre lo podamos llevar a la Comisión de Ordenación del Territorio para iniciar la aprobación definitiva".

El consejero ha resaltado que el PSIS supone "poner en la Comarca de Pamplona 11.500 viviendas, el 50% de las cuales de protección oficial", a lo que se suma la construcción de la nueva estación de tren de Pamplona. En este sentido, ha explicado que "hemos conocido los avances dentro del Ministerio en este ámbito" y ha señalado que "ya está en licitación el proyecto para este tramo y tenemos aprobada la Declaración de Impacto Ambiental". "Estamos hablando de la integración de la ciudad con la nueva estación, también la desaparición del bucle ferroviario", ha puesto en valor.

Así las cosas, Chivite ha destacado que en la reunión de este viernes se da "un paso importante" en un proyecto que "tiene más de 20 años" y ha confiado en que "en un periodo que podríamos estimar de dos años como máximo estaríamos ya con construcción".