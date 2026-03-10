El consejero Chivite mantiene un encuentro con el alcalde de Ágreda para fortalecer las relaciones institucionales

El consejero Óscar Chivite con el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha mantenido un encuentro institucional con el alcalde de la localidad soriana de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, para poner en común las iniciativas que comparten en cuanto territorios cercanos, con temas de interés común. "Es fundamental fortalecer las relaciones institucionales para crecer y mejorar, mirarnos de igual a igual puesto que compartimos escenarios de partida bien parecidos", ha resumido el consejero Chivite.

En la reunión se ha hecho especial hincapié en la vía de alta capacidad A-15 que conecta Navarra con Soria y es la vía de acceso a Madrid. En este sentido, el consejero Chivite ha remarcado los "esfuerzos realizados por el Gobierno de Navarra después de años de olvido y parálisis". En seis años "de coordinación entre el Gobierno de España y el de Navarra hemos aprobado una nueva declaración de impacto ambiental, se han redactado dos de los cuatro tramos en los que se divide el proyecto y un tercero está en redacción".

El consejero también ha abordado con el alcalde de Ágreda aspectos relacionados con el transporte público en áreas poco pobladas, la conectividad, la alta velocidad hasta Tudela, la conectividad o la futura Ley de Despoblación y Desarrollo Rural.