El consejero García presenta el ecosistema navarro de I+D+i a una delegación de IMEC Spain

El consejero García, durante la visita de la delegación de IMEC a la UPNA - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha recibido este lunes a una delegación de IMEC Spain, un centro de investigación e innovación en tecnologías de semiconductores "de referencia mundial" que durante dos días visitará distintos agentes del ecosistema navarro de I+D+i con el objetivo de "conocer de primera mano las capacidades científicas, tecnológicas e industriales de la Comunidad foral".

La agenda de trabajo, coordinada por el Gobierno de Navarra, y en la que participan también la sociedad pública Sodena y el coordinador del SINAI, Aditech, incluye encuentros con universidades, centros tecnológicos y empresas "referentes" en sectores estratégicos, en el marco de una agenda "pensada para mostrar el potencial de Navarra como territorio innovador y comprometido con la transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico".

Durante la primera jornada, la delegación ha visitado la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde ha sido recibida por responsables académicos e investigadores, que han presentado las principales líneas de actividad de la institución y sus capacidades en investigación.

Posteriormente, los representantes de IMEC han conocido las instalaciones de NAITEC, centro tecnológico especializado en movilidad sostenible y mecatrónica, así como el Polo IRIS, iniciativa orientada a impulsar la innovación regional y la colaboración entre agentes del sistema.

La jornada continúa con una visita al Electronics Solutions S.L. (IED), donde la delegación podrá conocer esta empresa tecnológica navarra fundada en 1993, ubicada en el municipio de Berrioplano y dedicada al diseño, fabricación y montaje de soluciones electrónicas y nuevas capacidades de innovación a través de la electrónica.

El segundo día de la visita estará centrado en el tejido empresarial innovador de la Ribera de Navarra. La delegación se desplazará a Peralta para mantener una reunión y visitar las instalaciones de Azkoyen, compañía de soluciones tecnológicas para medios de pago, vending y sistemas de seguridad.

Posteriormente, visitará las instalaciones de Falcon, donde conocerá los proyectos de una de las primeras firmas españolas dedicadas al diseño y fabricación de equipos electrónicos. La agenda concluirá en Tudela con una presentación de la Asociación Empresa Ribera (AER), seguida de una visita a las instalaciones de FUVEX, empresa especializada en sistemas aéreos no tripulados y soluciones avanzadas basadas en drones.

El consejero García ha destacado que esta visita "constituye una oportunidad para mostrar la fortaleza y diversidad del ecosistema navarro de innovación, así como la estrecha colaboración existente entre universidades, centros tecnológicos, empresas y administración pública para impulsar proyectos de alto valor añadido y posicionar a Navarra como un referente europeo en investigación, desarrollo e innovación".

La presencia de IMEC en Navarra "refuerza además las relaciones internacionales de la Comunidad foral en ámbitos tecnológicos estratégicos y abre nuevas oportunidades de colaboración en áreas vinculadas a la investigación, la digitalización, la industria avanzada y las tecnologías emergentes".