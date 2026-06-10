El Consejo de Navarra emitió 46 dictámenes en 2025, la mayoría sobre revisiones de oficio de actos administrativos

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, junto a Ana Clara Villanueva, presidenta del Consejo de Navarra - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Navarra emitió 46 dictámenes en 2025, 17 más que en 2024, la mayoría sobre revisiones de oficio de actos administrativos y sobre proyectos de reglamentos.

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido este miércoles en su despacho oficial a Ana Clara Villanueva, presidenta del Consejo de Navarra, quien le ha hecho entrega de la Memoria correspondiente a 2025.

Con la entrada en el Parlamento de Navarra de la Memoria anual del Consejo de Navarra se da cumplimiento al artículo 21 de la Ley Foral 8/2016 de 9 de junio, que prevé esta entrega anual.

Según recoge la Memoria del órgano consultivo superior de la Comunidad Foral, a lo largo de 2025 se han registrado 51 solicitudes de dictámenes (22 más que en 2024) y se han emitido 46 (17 más que en 2024). De ellos, 2 corresponden a solicitudes formuladas en el año 2024 y los 44 restantes a consultas planteadas a lo largo de 2025.

El Consejo de Navarra tuvo un presupuesto de 504.662,00 euros en 2025, de los que, según se matiza en la memoria, solo ejecutó 350.984,42 euros.

De los 46 dictámenes emitidos, 43 han sido preceptivos y 3 facultativos. Por materias, 15 han versado sobre revisiones de oficio de actos administrativos; 13 sobre proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general; 7 sobre interpretación, nulidad y resolución de contratos administrativos; 6 sobre reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios; 2 han sido consultas facultativas del Parlamento de Navarra sobre sendas proposiciones de ley; 1 sobre un recurso extraordinario administrativo de revisión; otro sobre un anteproyecto de desarrollo de legislación básica o trasposición del Derecho Comunitario; y el último una consulta del Gobierno en relación con una disposición de carácter general aprobada por una Entidad local.

En el transcurso del encuentro, Hualde y Villanueva han intercambiado impresiones en torno al trabajo en el seno de la institución, que se centra en "el rigor jurídico, sustantivo y formal, como garantía de seguridad jurídica y, fundamentalmente, del cumplimiento del principio de buena administración".

Ana Clara Villanueva ha destacado que durante el año 2025 ha sido aprobado un nuevo reglamento de organización y funcionamiento, se ha actualizado la página web para acercarla a la ciudadanía y se ha "adaptado la imagen corporativa de la institución a la realidad lingüística de la Comunidad foral", incorporando el castellano y el euskera.

Además, ha trasladado la "satisfacción" por la acogida que tuvo el acto conmemorativo del XXV aniversario, cuya publicación se ha puesto a disposición de todas las instituciones y operadores jurídicos de la Comunidad foral.

Unai Hualde, por su parte, ha agradecido a Ana Clara Villanueva, en nombre de la Cámara y con motivo de la recepción de la Memoria de 2025, la labor desarrollada al frente del Consejo de Navarra en este primer año de gestión tras su nombramiento.

El Consejo de Navarra es el órgano consultivo superior de la Comunidad foral, encargado de velar por la observancia del ordenamiento jurídico. Sus dictámenes podrán contener valoraciones de oportunidad y conveniencia cuando la índole del asunto así lo exija o lo solicite expresamente la autoridad consultante, siempre en aras a la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines.

Consta de cinco miembros, sujetos todos a un mandato no prorrogable de ocho años, abierto a una sola reelección. Su selección se hace depender del aval de la mayoría absoluta del Parlamento. Se prevé la posibilidad de que tanto el Consejo de Gobierno de la UPNA como el Colegio de Abogados y uno o varios grupos parlamentarios puedan presentar candidatos.

Ana Clara Villanueva tomó posesión de la presidencia del Consejo de Navarra el 12 de mayo de 2025, en aplicación de la Ley Foral aprobada por el Parlamento el 2 de junio de ese año, con el fin de "mejorar el funcionamiento y garantizar la cualificación técnica, la neutralidad política y la imparcialidad" de los miembros de dicho órgano. Previamente, Villanueva fue designada por el Parlamento de Navarra el 16 de mayo de 2024, como miembro del órgano consultivo superior.