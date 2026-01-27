Constituido el Comité Ejecutivo Local de la Agenda Urbana de Tudela

PAMPLONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha constituido el Comité Ejecutivo Local de la Agenda Urbana, un "órgano clave para el impulso, coordinación y seguimiento de las actuaciones vinculadas al desarrollo urbano sostenible del municipio".

Según han informado desde el Consistorio de Tudela, el comité está integrado, por parte del Ayuntamiento, por el concejal del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, por el director del Área, una técnica de dicha área, los miembros representantes de cada uno de los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento, así como la técnica coordinadora de Organización y Calidad.

Por parte del Gobierno de Navarra forman parte del Comité Ejecutivo Local el director general de Ordenación del Territorio y tres técnicos de su equipo, "reforzando así la coordinación interinstitucional y el alineamiento de la Agenda Urbana Local de Tudela con las estrategias territoriales de ámbito autonómico".

En la reunión de constitución del comité se acordó como principal línea de trabajo la elaboración de una programación anual relacionada con la Agenda Urbana de Tudela, que permitirá "planificar de manera ordenada las actuaciones, priorizar proyectos y avanzar en los objetivos de sostenibilidad, cohesión social y desarrollo equilibrado del municipio".

La Agenda Urbana Local de Tudela aspira a convertirse en "la estrategia integrada y transversal de la ciudad, a través de un instrumento operativo que sintetice las aspiraciones y metas del municipio para promover su transformación en los ámbitos medioambiental, económico y social".

Todo ello "teniendo en cuenta las particularidades del territorio, con el objetivo de garantizar un desarrollo urbano sostenible y un crecimiento equitativo".

Entre los principales aspectos que motivaron la creación de la Agenda Urbana de Tudela se encuentra el alineamiento y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así como de los objetivos y metas de la Nueva Agenda Urbana, la Agenda Urbana de la Unión Europea y la Agenda Urbana Española.

También el diseño de una hoja de ruta "estratégica y operativa para el municipio, con un horizonte que permita planificar la ciudad de manera flexible, adaptativa y permanente"; o el fomento de la gobernanza multinivel y la cocreación de la ciudad junto con la ciudadanía y los agentes territoriales, políticos, sociales y económicos.

Igualmente, la identificación e implementación de proyectos y actuaciones "que aborden de forma integrada las distintas dimensiones del municipio, buscando una repercusión estructural y transversal en las realidades urbanas"; y el "posicionamiento estratégico de Tudela en el periodo de programación europea de fondos 2021-2027, el marco Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin de mejorar las oportunidades de financiación".

La constitución del Comité Ejecutivo Local "refuerza el compromiso institucional con la Agenda Urbana Local de Tudela como herramienta clave para avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, inclusivo y resiliente".