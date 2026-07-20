Constituidos los ocho Consejos de Salud de las zonas básicas del Área de Estella-Lizarra

Reunión del Consejo de Salud en San Adrián. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ocho Consejos de Salud de las Zonas Básicas del Área de Estella-Lizarra: Allo, Ancín, Estella-Lizarra, Lodosa, Los Arcos, San Adrián, Viana y Villatuerta ya se han puesto en marcha. Se trata de órganos de participación comunitaria que reúnen a representantes de los ayuntamientos, profesionales del centro de salud, entidades sociales y otros agentes del entorno, con el objetivo de identificar las necesidades de salud de cada zona, promover iniciativas comunitarias y favorecer la coordinación entre los recursos sanitarios, sociales y municipales.

Además, ha informado el Gobierno foral, refuerzan la participación ciudadana y la colaboración entre los diferentes agentes implicados en la promoción de la salud y el bienestar de la población.

Según el Ejecutivo, la creación de los ocho Consejos de Salud de Zona Básica supone un hito en el desarrollo de la Estrategia de Salud Comunitaria del Área de Salud de Estella-Lizarra y refuerza "el compromiso de trabajar de forma coordinada con la ciudadanía para mejorar la salud y el bienestar de toda la comunidad".

Marta Juániz, subdirectora de Atención Primaria y Continuidad Asistencial del Área de Salud de Estella-Lizarra, y Arantza de Miguel, jefa de enfermería de Atención Primaria y Continuidad Asistencial, quienes han coordinado y organizado estas reuniones, consideran que "este espacio permitirá abordar los retos de salud desde una perspectiva comunitaria, teniendo en cuenta las características y necesidades específicas de cada zona básica". "También se compartirán inquietudes en relación con la soledad no deseada, el envejecimiento activo, la obesidad infantil y el bienestar emocional, entre otras", han destacado.

Desde la dirección de Primaria de Estella-Lizarra también se ha agradecido "la implicación de todas las personas, entidades y administraciones que han participado en la constitución de estos órganos, cuya colaboración será fundamental para avanzar hacia un modelo de atención más cercano, participativo y orientado a las necesidades reales de la población".

Más de 100 personas, en representación de las entidades locales, los servicios sociales de base, los Equipos de Atención Primaria de Salud, del Consejo Escolar, de las organizaciones empresariales y sindicales, y las asociaciones de personas jubiladas, de mujeres, deportivas, apymas, han participado en la constitución de los ocho Consejos de Salud. Actualmente ya se han celebrado algunos consejos por segunda vez y se están desarrollando planes e iniciativas que puedan tratar los temas compartidos en estos foros.