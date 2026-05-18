Contigo-Zurekin exige a sus socios que se "blinde" la educación pública y se cumpla el acuerdo programático

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, ha afirmado este lunes que su coalición ha exigido a sus socios del Gobierno de Navarra, PSN y Geroa Bai, "blindar la red educativa pública" y el cumplimiento del acuerdo programático "de manera íntegra".

Tras la crisis provocada entre los socios de Gobierno por la aprobación de la ley foral de UPN contra el cierre de aulas de la red concertada, en una votación en al que Geroa Bai se abstuvo y PSN y Contigo-Zurekin se posicionaron en contra, los socios del Gobierno han celebrado una reunión en el Parlamento de Navarra que se ha prolongado durante aproximadamente una hora y media.

Al término de la reunión, Guzmán, que ha estado acompañado entre otros de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Begoña Alfaro, ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación que "hemos conquistado ante nuestros socios un firme compromiso para blindar en estos momentos la red educativa pública".

Carlos Guzmán ha señalado que "la semana pasada en este Parlamento se aprobó una proposición de ley foral que en estos momentos somete al conjunto del sistema educativo navarro a una gran inseguridad jurídica".

Así, el portavoz parlamentario ha afirmado que "no podemos obviar esos visos de inconstitucionalidad que existen en la proposición de ley aprobada y lo que hemos exigido a nuestros socios es ese compromiso político para analizar con la máxima de las urgencias el contenido del aprobado y para asegurar que de ninguna de las maneras pueda generar ningún tipo de afección negativa a la planificación educativa del Gobierno de Navarra, a la red educativa pública, que debe asegurar la vertebración territorial y la vertebración educativa de todo nuestro sistema".

Carlos Guzmán ha asegurado que "ese es el gran compromiso que hemos conquistado ante nuestros socios". Además, ha destacado que "hemos exigido que se analice el estado de cumplimiento del acuerdo político programático y que se asegure su cumplimiento de manera íntegra". "A lo largo de las próximas semanas, junto con los socios, iremos analizando el estado del acuerdo", ha señalado.

No obstante, el portavoz de Contigo-Zurekin ha querido "trasladar a la sociedad que aquí hay una coalición seria, honesta y que es de fiar". "Nosotros y nosotras cumplimos todos los acuerdos que alcanzamos y, además, nos vamos a dejar la piel en garantizar el blindaje de la escuela pública, que para nosotros es fundamental", ha subrayado.

Preguntado sobre si se sienten traicionados por Geroa Bai, Guzmán ha señalado que "hemos comentado de manera constante que no hablamos de traiciones". "El compromiso o la confianza de esta coalición se deposita en el acuerdo firmado hace tres veranos con el Partido Socialista y con Geroa Bai. Nuestro compromiso está en su desarrollo y en ese marco nos movemos, sin entrar en valoraciones subjetivas de ese tipo que entendemos que en estos momentos no son necesarias y que además no interesan para nada al conjunto de la ciudadanía, que lo que espera del conjunto de fuerzas progresistas es materializar esa hoja de ruta inmejorable para las familias trabajadoras que es el acuerdo político programático", ha insistido.

Guzmán ha señalado que, "evidentemente, cuando hay acuerdos programáticos o incluso acuerdos verbales que no se cumplen, generan incertidumbres, generan malestar, y en estos momentos estamos centrados en garantizar que esa proposición de ley aprobada el jueves pasado no tenga ninguna afección negativa al sistema educativo navarro, a la red educativa pública". "En ello estamos y en ello vamos a seguir trabajando, más allá de valoraciones subjetivas, que sabemos que son valoraciones que se pueden realizar de manera interesada, pero nosotros en estos momentos no estamos en eso", ha afirmado.

Igualmente, preguntado por los periodistas, el portavoz de Contigo-Zurekin ha afirmado que "nosotros no hablamos de superación de crisis ni mucho menos". "En estos momentos tenemos un gran objetivo, que es garantizar que la proposición de ley aprobada la semana pasada no tenga afecciones negativas a la red educativa pública. En ello ya estamos trabajando y en ello nos vamos a comprometer durante los próximos días y durante las próximas semanas, porque es lo que esperan nuestros votantes, pero por supuesto me atrevería a afirmar que también el conjunto de la sociedad, que a lo largo de estas semanas nos está demandando que defendamos con uñas y dientes la red educativa pública y en ello estamos trabajando", ha asegurado.

Así, refiriéndose nuevamente a si dan por superada la crisis en el Gobierno, Guzmán ha señalado que "es una terminología que tampoco tenemos por qué utilizar". "Mostramos el jueves pasado nuestro profundo malestar, es público y notorio. Teníamos un acuerdo político programático escrito, teníamos un acuerdo verbal con Geroa Bai, se han incumplido esos dos acuerdos y hemos trabajado para que no se materializasen esos incumplimientos. No fue posible y ahora estamos trabajando para que esos incumplimientos no generen afecciones negativas a la red de educación pública, que es el objetivo principal que tenemos como coalición en estos momentos", ha afirmado.

Por otro lado, preguntado sobre si se ha hablado de un hipotético acuerdo de Gobierno más allá de esta legislatura, Guzmán ha indicado que "hemos hablado en estos momentos de ratificar el compromiso que las tres formaciones políticas tenemos en el acuerdo firmado en estos momentos". "Ojalá sea posible dentro de año y medio volver a revalidar un Gobierno progresista, el cual aspiraremos a ser Contigo-Zurekin quienes lo encabecemos", ha señalado.