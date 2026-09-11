Contigo-Zurekin pide a las Alcaldías de Navarra que apoyen la moratoria a las plantas de biometanización

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin ha enviado una carta a las Alcaldías de Navarra para solicitarles que, "si comparten la preocupación por la proliferación de proyectos de plantas de biometanización", trasladen a los representantes de sus partidos en el Parlamento foral la necesidad de apoyar la moratoria impulsada conjuntamente por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

La proposición de estos tres grupos modifica la ley foral 17/2020, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, y será debatida y votada el próximo jueves, 17 de septiembre, en el pleno del Parlamento de Navarra. Sin embargo, no cuenta por el momento con el consenso necesario para salir adelante -el PSN, socio de Gobierno, no firma la iniciativa-.

En este contexto, el portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha apelado a los alcaldes para que trasladen esta petición a sus grupos parlamentarios. "Les pedimos que, si consideran necesaria esta moratoria, hagan llegar esa posición a sus representantes en el Parlamento y contribuyan a construir la mayoría que permita aprobarla", ha explicado.

La iniciativa plantea establecer una moratoria integral hasta el 31 de diciembre de 2028, para que durante ese periodo la Administración foral pueda desarrollar el marco normativo necesario en este ámbito.

En la carta a las Alcaldías, Contigo-Zurekin advierte de que en buena parte de Navarra, especialmente en la Ribera y la Zona Media, "están proliferando proyectos que generan preocupación en numerosos municipios por sus posibles afecciones sobre el medio natural y el entorno rural".

La coalición reconoce que la biometanización puede ser útil para afrontar las transiciones climática y energética, pero considera que su implantación "debe realizarse de forma ordenada, planificada y sostenible". "Navarra no cuenta todavía con el ecosistema normativo necesario para garantizar un despliegue adecuado de esta nueva tecnología", considera.

Carlos Guzmán ha subrayado que la propuesta para aprobar una moratoria pretende abrir un periodo que permita "establecer unas reglas claras y evitar que la proliferación de proyectos se adelante a la planificación pública". "Estamos ante una cuestión que afecta directamente a muchos municipios navarros y que requiere una respuesta que vaya más allá de las lógicas partidistas. Si queremos una Navarra medioambientalmente sostenible y territorialmente cohesionada, debemos sumar esfuerzos para proteger nuestro territorio", ha señalado.