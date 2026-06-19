Contigo-Zurekin propone elaborar una ley foral de política lingüística que "supere el marco de la zonificación"

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coalición Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa ha propuesto elaborar una ley foral de política lingüística que "supere el marco de la zonificación" y ha reclamado a la presidenta de Navarra, María Chivite, que "no deje en titulares la propuesta realizada durante el último pleno del Parlamento de Navarra de reconocer el euskera como lengua propia de Navarra".

"Pedimos concretar con valentía y coherencia lo anunciado, la ciudadanía está cansada de la política de mensajes. Hoy volvemos a reivindicar la necesidad de elaborar una nueva ley foral de Política Lingüística que supere el marco de la zonificación", han señalado.

En un comunicado, la coalición ha señalado que "frente a una división artificial de Navarra realizada con escuadra y cartabón, defendemos la necesidad de asentar las políticas lingüísticas en la realidad sociolingüística de cada municipio".

A su juicio, "una Navarra como la del presente año 2026 requiere de indicadores sociolingüísticos garantistas que avalen y blinden derechos a toda la ciudadanía". "Y, sobre todo, debemos enmarcar nuestro tesoro cultural, el euskera, como Patrimonio Cultural de todos y todas las navarras, con derecho y deber de conocerlo en su conjunto", han añadido.

Tal y como recoge su programa electoral, la ley foral de Política Lingüística que propone Contigo-Zurekin "debería tener cuatro objetivos fundamentales", como son "reconocer, amparar y promover el uso de las lenguas de Navarra como expresión de su riqueza cultural; regular su uso oficial y determinar y hacer efectivos los derechos y deberes lingüísticos; garantizar el uso de las lenguas de Navarra en las Administraciones Públicas, la enseñanza, los medios de comunicación y las actividades culturales, sociales y públicas; y normalizar y fomentar el uso del euskera en la Administración, la enseñanza, los medios de comunicación social, las actividades culturales y el mundo socioeconómico".

"Además, demandamos un proceso participativo para la elaboración y aprobación de la ley foral de Política Lingüística. Consideramos muy importante que una nueva ley foral que concrete la política lingüística a aplicar en Navarra y en sus diferentes realidades sociolingüísticas debe alcanzar para su elaboración y aprobación un alto grado de consenso y participación social, institucional y política", han reivindicado.

Para este proceso de participación, además de "la pluralidad política reflejada en el Parlamento de Navarra y de los colectivos sociales", la coalición ve "necesario" el "protagonismo en el proceso de las entidades locales de Navarra".

En este sentido, Contigo-Zurekin pone "a disposición del conjunto de fuerzas progresistas del Parlamento de Navarra" sus tres escaños "para articular una mayoría política que permita desarrollar una nueva legislación lingüística acorde a las necesidades de la Navarra actual".