Contigo-Zurekin rechaza la equiparación de ratios entre la red pública y la concertada y pide a Educación que recurra

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin ha expresado este viernes su rechazo a la equiparación de ratios entre las aulas de la red pública y la concertada y ha pedido al Departamento de Educación del Gobierno foral que recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que obliga a aplicar en la concertada la reducción de ratios establecida para la pública.

La coalición ha valorado "muy negativamente" la sentencia y ha considerado que "el tribunal antepone el supuesto principio de igualdad entre la red educativa pública y los centros educativos privado-concertados al principio de equidad educativa que debe garantizar el sistema educativo, todo ello amparado por la dualidad del sistema".

Contigo-Zurekin ha afirmado que, "una vez más, vemos que el problema estructural que existe en nuestro país es la existencia de una injusta complementariedad educativa entre la red educativa pública y los centros educativos privado-concertados".

El portavoz de la coalición en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, ha sostenido que "la red educativa pública debe mantener un carácter estratégico y vertebrador del sistema educativo, y los centros privado-concertados deben desempeñar un papel subsidiario, para cubrir así las necesidades del sistema educativo".

Por ello, ha defendido "la necesidad de aplicar medidas distintas y diferenciadas a cada uno de los centros educativos en atención a sus distintas realidades socioeducativas". "Una vez más nos vemos obligados a recordar que las realidades socioeducativas de la red educativa pública y de los centros educativos privado-concertados son muy distintas y que por lo tanto debemos realizar propuestas distintas y diferenciadas para cada una de ellas con el objetivo de garantizar la equidad educativa al alumnado de Navarra", ha señalado.

Contigo-Zurekin ha añadido que, si se analizan de manera comparada los datos sobre escolarización de alumnado con necesidades educativas especificas o con necesidades educativas especiales, "igualar las ratios en la escuela pública y en la privada-concertada ahonda de manera exponencial las injustas brechas que ya existen en nuestro sistema educativo". "Dar un tratamiento igual a modelos diferentes aumenta las diferencias ya existentes. Es un evidente despropósito socioeducativo que únicamente contribuye a aumentar los privilegios de la escuela privada-concertada y a hacer creer que todos los colegios sostenidos con fondos públicos son iguales", ha indicado Carlos Guzmán.

Contigo-Zurekin ha reclamado al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que interponga un recurso a la sentencia del TSJN y que desarrolle políticas educativas "atrevidas y coherentes que blinden la escuela pública". "Estamos asistiendo a una preocupante ofensiva para blindar la escuela privada-concertada y ante ello quienes defendemos la escuela pública tenemos que mostrar atrevimiento y coherencia", ha afirmado.

Así, ha insistido en que el Departamento de Educación "interponga un recurso en favor de la equidad educativa, y que de igual manera busque alternativas legislativas para defender el fortalecimiento de la escuela pública". "No podemos asumir ni normalizar políticas que cualitativamente van en detrimento de la igualdad de oportunidades y de objetivos de nuestra infancia", ha afirmado Contigo-Zurekin, para explicar que está "analizando el escenario actual y propondremos cuantas iniciativas consideremos necesarias para fortalecer la excelencia de la Escuela Pública".