Contigo-Zurekin ve "irregularidades" en adjudicación de obra pública pero no aprecia indicios de "prácticas corruptas"

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido - EUROPA PRESS

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha presentado este miércoles las conclusiones de la coalición en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, y ha considerado que se han producido "irregularidades" en los procesos de adjudicación, especialmente en los de los túneles de Belate, pero no "prácticas corruptas".

En una rueda de prensa, ha remarcado que son unas conclusiones "autónomas, propias de Contigo-Zurekin", y que les hubiera gustado "ofrecer certidumbre y decir que conocemos exactamente lo que ha pasado en todos esos procesos de obra pública". "Lamentablemente, certidumbre no podemos trasladar. Lo que podemos trasladar es la verdad de todo lo que hemos descubierto", ha dicho.

A grandes rasgos, Contigo-Zurekin considera que "quedan acreditadas prácticas en los procesos de contratación pública que son incompatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia e integridad recogidas en nuestra propia legislación sobre contratación pública y que evidentemente se han vulnerado en algunos de los procesos que analizamos".

"Creemos que así se desprende un cúmulo de irregularidades y malas prácticas descritas en distintos procesos administrativos, pero particularmente en torno a Belate", ha apuntado, tras considerar que "en la comisión de investigación se han detectado comportamientos que son incompatibles con estos principios, que merece la pena denunciar y rechazar y que desde luego debemos corregir a futuro". A su juicio, "es evidente el conjunto de irregularidades que han quedado patentes y demostradas".

Además, "queda acreditada de manera adicional la insuficiencia del andamiaje legal y reglamentario actual para los procesos de adjudicación". "Si ha existido este cúmulo de irregularidades no ha sido tanto, en nuestra opinión, por una vulneración clara de la legislación vigente, sino precisamente porque esa legislación no es suficiente para garantizar los principios que la propia ley establece", ha remarcado. Además, la coalición ha apreciado "contradicciones" en algunas comparecencias.

Sin embargo, "no hemos encontrado a lo largo de la comisión de investigación ninguna prueba, ningún indicio claro de que se haya cometido alguna práctica corrupta en el conjunto de las obras analizadas". "A nuestro juicio no queda acreditada que haya ninguna práctica explícita de tráfico de influencias, injerencias políticas o empresariales en los procesos de adjudicación que pudieran haber tenido como objeto favorecer a una adjudicataria concreta a cambio de mordidas o de cualquier otra prebenda, presión e influencia susceptible de ser calificada como práctica corrupta", ha explicado.

DOCUMENTO COMPARTIDO CON RECOMENDACIONES

Preguntado sobre los motivos que han impedido que se presentase un documento conjunto entre los socios de Gobierno y EH Bildu, ha indicado que se está negociando "entre las cuatro fuerzas progresistas" un documento conjunto, pero en este caso, de recomendaciones, en el que espera recabar "un acuerdo claro con mayorías".

En cuanto a las conclusiones, "hay perspectivas diferentes" entre los grupos, pero Contigo-Zurekin quería presentar "unas conclusiones autónomas". "Evidentemente, si el conjunto de conclusiones hubieran sido asumidas por el resto de fuerzas progresistas, no hubiéramos tenido ningún problema, pero no se trataba de negociar lo que allá había pasado, sino de contar la verdad a la ciudadanía, independientemente de todo lo demás. Eso es lo que hemos hecho y por eso seguramente no tenemos un documento de conclusiones conjuntas. Eso no quiere decir, y eso se lo tendrán que preguntar al resto de fuerzas, que no se llegue a otro tipo de acuerdos", ha apuntado.

Según ha señalado, "hay algunas visiones compartidas de lo que ha sucedido y algunas discrepantes, incluso se ha llegado a hablar de algún tipo de acuerdo de mínimos en cuanto a conclusiones". "Nosotras creíamos que eso no cabía, que o se incorporaban el conjunto de las conclusiones, que para nosotras es la verdad de lo que ha sucedido en la Comisión de investigación, o en caso contrario, no procedía firmar unas de mínimos", ha explicado.

Algunas de las conclusiones de la coalición "no coincidían con la perspectiva de otros grupos, y eso ha hecho que no firmemos unas conjuntas, no el tanto en que haya visiones absolutamente contrapuestas de lo que ha sucedido, sino en cuanto a la claridad que creo que deberíamos tener a la hora de ilustrar lo acreditado y no acreditado en la Comisión de investigación". Como "tampoco es que haya habido una negociación punto por punto", ha respondido que "no me gustaría ilustrar una discrepancia absolutamente concreta".

"No es que se haya encallado la negociación en un elemento concreto o no, sino que simplemente se ha visto que no se daban las circunstancias para impulsar el conjunto de conclusiones de manera conjunta", ha incidido. De esta forma, Contigo-Zurekin, previsiblemente, presentará dos documentos. Uno, "de manera individual, con el conjunto de nuestras conclusiones", y un segundo firmado "a cuatro" con las recomendaciones para que lo que ha pasado "no vuelva a suceder".