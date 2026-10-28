Continúa el dispositivo de búsqueda activado el martes para localizar a una mujer de 87 años desaparecida en Ansoáin

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PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Continúa este miércoles el dispositivo de búsqueda activado la tarde del martes para localizar a una mujer de 87 años desaparecida en Ansoáin.

Según han informado desde los servicios de emergencias, las labores de búsqueda realizadas durante la jornada de ayer se prolongaron hasta la madrugada de hoy sin arrojar resultados.

A partir de las 9 horas del miércoles se han incorporado al dispositivo efectivos de bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla y el Grupo de Rescate Técnico (GRT) con un helicóptero; voluntarios del Grupo del Perro de Salvamento y el Grupo EBYS; y efectivos de la Policía Municipal de Pamplona, la Policía local de Ansoáin, la Policía Foral y la Guardia Civil.

El dispositivo se activó el martes a las 16.23 horas, después de que la mujer no acudiese a comer al lugar donde lo hace habitualmente y de no haber sido localizada en las zonas que frecuenta. El dispositivo se centró en el área comprendida entre Berriozar y Villava.

En las labores del martes participaron bomberos del parque de Trinitarios, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), la Policía Municipal de Ansoáin, la Policía Foral y la Guardia Civil. También se movilizaron drones y perros de la Policía Foral.