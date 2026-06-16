Continúan las labores de extinción del incendio en la Cendea de Olza, que se encuentra estabilizado y en vías de control

Labores nocturnas de extinción de incendio en la Cendea de Olza. - Bomberos de Navarra

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de Bomberos continúan este martes por la tarde las labores de extinción del incendio de vegetación declarado la tarde del lunes en la Cendea de Olza.

El incendio, según han informado desde los servicios de emergencias, se encuentra estabilizado y en vías de control. Trabajan en el lugar efectivos del parque de Cordovilla y Brigadas Forestales de Cordovilla y Tafalla.