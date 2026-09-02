Continúan las labores para extinguir el incendio forestal de Urzainki

Imagen de la zona del incendio. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de tierra continúan este domingo con las labores para extinguir el incendio forestal en la Peña de Gazpar, en Urzainki, declarado el pasado viernes 14 de agosto y que se reactivó este lunes.

Según informan desde el servicio de Bomberos de Navarra, a través de la red social X, trabajan por tierra en el lugar brigadas de Sangüesa, Peralta y BHIF, con el apoyo de técnicos de Medio Ambiente, efectivos del Guarderío de Medio Ambiente, maquinaria pesada y técnicos de Protección Civil. También se encuentran trabajando en el lugar brigadas forestales de los parques de Navascués y Tafalla.

Desde el servicio de Bomberos han explicado que los medios aéreos se activarán en función de las necesidades del dispositivo.