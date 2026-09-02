Continúan las labores para extinguir el incendio forestal de Urzainki

Los medios aéreos se activarán en función de las necesidades del dispositivo

Imagen de la zona del incendio.
Imagen de la zona del incendio. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: miércoles, 2 septiembre 2026 13:05
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    PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de tierra continúan este domingo con las labores para extinguir el incendio forestal en la Peña de Gazpar, en Urzainki, declarado el pasado viernes 14 de agosto y que se reactivó este lunes.

   Según informan desde el servicio de Bomberos de Navarra, a través de la red social X, trabajan por tierra en el lugar brigadas de Sangüesa, Peralta y BHIF, con el apoyo de técnicos de Medio Ambiente, efectivos del Guarderío de Medio Ambiente, maquinaria pesada y técnicos de Protección Civil. También se encuentran trabajando en el lugar brigadas forestales de los parques de Navascués y Tafalla.

   Desde el servicio de Bomberos han explicado que los medios aéreos se activarán en función de las necesidades del dispositivo.

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