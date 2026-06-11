La contribución de la actividad turística en Navarra supuso en 2024 un 5,5% sobre el PIB, un 0,8% más que en 2023

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El peso del Producto Interior Bruto dependiente de la actividad turística en Navarra, medido a partir de la demanda final turística, se sitúo en un 5,5% en 2024, un 0,8% más de lo que supuso el año anterior.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), la suma del valor añadido generado por las industrias que venden bienes y servicios directamente a los turistas alcanzó los 541,7 millones de euros, lo que se tradujo en que el PIB Directo Turístico alcanzara el 2,7% del total.

El consumo turístico en Navarra en el año 2024 supuso 1.642 millones de euros, un 26,3 % más que el año anterior. Por tipología, el turismo receptor es el componente que más aportó a este consumo. Este tipo de turismo incluye a las personas que nos visitaron procedentes tanto de otras comunidades autónomas como desde el extranjero.

En relación a las cuentas de producción, los servicios de comida y bebida suponen el sector con más peso alcanzando para el año en estudio, un 53,5% del total, mientras que el sector con menor aportación son los servicios de alquiler con un 0,7%.

En cuanto a la distribución de la VAB directo turístico, los servicios que representan la mayor proporción respecto del total son los servicios de alojamiento y los servicios de comidas y bebidas con un 33,1% y un 31,1% respectivamente. Entre las actividades con menor aporte vuelven a aparecer los servicios de alquiler (0,5%).

Respecto al empleo de las industrias turísticas, según las estimaciones de la Cuenta Satélite de Turismo de Navarra se alcanzaron los 31.909 puestos de trabajo. Esta cifra supone un incremento del 2% con respecto al año anterior.