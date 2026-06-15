Controlado un incendio de cereal sin cosechar en Goñi

Archivo - Sos Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han controlado este lunes un incendio de cereal sin cosechar que se ha declarado en Goñi, junto al kilómetro 10 de la carretera NA-7030.

Según ha informado el 112 Sos Navarra, el aviso por el incendio se ha recibido sobre las 10.58 horas. Al lugar han sido movilizados bomberos forestales de Estella y Cordovilla, dos brigadas helitransportadas, dos helicópeteros, ambulancia de soporte vital básico en prevención, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.

No ha habido personas afectadas por el incendio, que se ha dado por controlado a las 11.40 horas.