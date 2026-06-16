Controlado el incendio que se declaró el lunes en la Cendea de Olza

Labores nocturnas de extinción de incendio en la Cendea de Olza. - Bomberos de Navarra

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de Bomberos han controlado este martes sobre las 20 horas el incendio de vegetación declarado la tarde del lunes en la Cendea de Olza.

Según ha informado el 112 Sos Navarra, por la noche permanecerá en el lugar una Brigada Forestal realizando labores de remate y refresco.

Ya desde ayer fueron movilizados medios aéreos y terrestres y el fuego quedó estabilizado sobre las 22.45 hora del lunes. Durante la noche del lunes al martes y a lo largo de la jornada de este martes han continuado trabajando los medios movilizados para la extinción del incendio.