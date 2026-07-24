Controlado el incendio forestal en Tudela

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción han controlado este viernes el incendio forestal que se ha declarado en el término de Tudela, junto a la autovía A-68.

Según ha informado el 112 Sos Navarra, permanece en el lugar un retén realizando labores de refresco.

El aviso por el fuego se ha dado a las 15.27 horas. Se ha originado a la altura del kilómetro 86 de la A-68 y se ha extendido a una zona de arbolado.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Tudela, Peralta y Lodosa, brigada helitransportada y helicóptero, además de medios de La Rioja (bomberos de Calahorra, Nájera y helicóptero), Guarderío de Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil. No ha habido personas afectadas.