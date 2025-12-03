Controlado un incendio en una granja equina en Sangüesa que ha afectado a dos animales

PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han controlado un incendio declarado esta pasada noche en una granja equina en Sangüesa que ha afectado a dos animales. No hay personas heridas.

Según han informado desde los servicios de emergencia, el aviso del incendio, declarado a la altura del kilómetro 0,1 de la carretera NA-5340, se recibió a las 22.56 horas.

El incendio ha afectado a dos naves que contenían mucha paja acumulada. Los bomberos han estado toda la noche trabajando en el lugar, y en estos momentos permanece en el lugar un retén controlando el proceso de combustión de la paja.

Han sido movilizados bomberos de Sangüesa, de Cordovilla y de Aragón (Ejea de los Caballeros - SOS Aragón), así como agentes de Policía Foral, que realizan las diligencias. No hay personas afectadas.