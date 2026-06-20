Controlado el incendio en un pinar de Caparroso

Efectivos de bomberos trabajan en el perímetro del incendio de Caparroso. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos de los parques de Peratal, Tafalla y Tudela han trabajado durante la noche para controlar el incendio forestal declarado la tarde del viernes en Caparroso y que afecta a un pinar.

En estos momentos -9.30 horas- el incendio está controlado. Permanecen en el lugar efectivos del parque de Peralta trabajando en el interior del perímetro.

El aviso del incendio se produjo este viernes a las 20.21 horas. Se originó debido a la caída de varios rayos en un pinar situado en Corraliza de Cascajos, en el municipio de Caparroso. Se movilizaron los bomberos de Tafalla, Peralta y Tudela, dos helicópteros, guardas forestales, la Guardia Civil y también la Policía Foral. No ha habido personas afectadas.