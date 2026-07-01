Controlado un incendio de rastrojo y campo de cereal sin cosechar en Ibarrea

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
Bomberos de Navarra han controlado un incendio de rastrojo y campo de cereal sin cosechar declarado este miércoles en Ibarrea, Lizoain-Arriasgoiti.
Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del incendio se ha recibido a las 16.21 horas, y se ha dado por controlado a las 18 horas. Hay mucho viento pero no hay personas afectadas.
Hasta el lugar se han movilizado bomberos de Cordovilla, de Sangüesa y de Tafalla, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 2 helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil. Los bomberos realizan labores de remate en estos momentos.